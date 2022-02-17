HDP’siz masa mesajı kime? Masanın 7’nci üyesi gizleniyor mu?

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk

"Biz muhalefetin yaşadığı süreci tebessüm ile takip ediyoruz. Önce hangi sıra ile oturulacak diye bir süre harcadılar. Masada kim nerede oturacak diye bile anlaşmayan çok farklı dünya görüşlerine sahip partiler en sonunda yuvarlak masada bir araya gelerek kendilerince sorunu çözmeye çalıştılar.