HDP’siz masa mesajı kime? Masanın 7'nci üyesi gizleniyor mu?
Oturma sorununa bir türlü çözüm bulamayan 6 partinin lideri geçtiğimiz günlerde yuvarlak masada buluşmayı başardı ve o masadan çıkan mesaj Türkiye’nin tarihini kara leke olan 28 Şubat oldu. Peki gizli ortak HDP neden masada yok? HDP'nin fotoğraf karesinde yer almamasını kimler istedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis değerlendirdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk
"Biz muhalefetin yaşadığı süreci tebessüm ile takip ediyoruz. Önce hangi sıra ile oturulacak diye bir süre harcadılar. Masada kim nerede oturacak diye bile anlaşmayan çok farklı dünya görüşlerine sahip partiler en sonunda yuvarlak masada bir araya gelerek kendilerince sorunu çözmeye çalıştılar.
Türkiye'nin tarihine damga vurmuş antidemokratik bir dönemin yıldönümünde bu arkadaşlar tekrar bir araya karar verdiler. Bu ittifak 28 Şubat ittifakı olmaya mı evriliyor? diye merak ediyoruz. Oradaki bazı arkadaşların böyle bir gaflete düşmeyeceklerini ümit ediyoruz. Siyaset insanların gözlerini boyuyor ve bunların ferasetlerinde sorun yaşanabiliyor.
28 Şubat gibi yakın zamanda yaşadığımız ve hepimizin içinde acıları olan bir günde bu toplantıyı yapmamalarını beklerdik. O yuvarlak masaya HDP'yi oturtmaya cesaret edemediler. Böyle bir görüntüyü kamuoyu ile paylaşmak istemediler. Kamuoyu önünde konuşamayacağınız hiçbir şeyi kapalı kapılar arkasında konuşmayacaksınız.
Kapalı kapılar arkasında HDP ile ittifak yapanlar bu kapılar açıldığında HDP'yi görüntünün dışına çıkararak kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Böyle bir siyaset doğru değildir. HDP'nin tepkisine karşı CHP açıklamalar yaparak gazını almaya çalıştı.
7 partinin bir araya gelme amacı bellidir. Recep Tayyip Erdoğan'ı indirme ittifakıdır. Buna başka bir isim koymaya gerek yok. Eğer bu tarihleri değiştirmezlerse onlar benim için 28 Şubat İttifakı. Bunların hedefi örtüşmüş oluyor."
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