Pazarda fiyatlar düştü mü? KDV indirimi tezgaha yansıdı mı? Marketler ne durumda?
Havalar ısındı mahsüller bollaştı. Sebze ve meyvedeki fiyat düşüşü etiketlere de yansıdı. Domatesin kilosu 18 liradan 11'e, patlıcan kilosu ise 25'ten 13 liraya kadar düştü. Pazarda kabak 18 liradan satılırken karnabahar 15, ıspanak da 8 liradan alıcı buluyor. Sebze meyve fiyatlarındaki düşüşün KDV'deki indirimle daha da gerilemesi bekleniyor. Pazar ve marketlerdeki durumu A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan açıklamaları:
"Marketlerde KDV indiriminden sonra şu anda gözle görülür bir düzelme yok. Pazarlarda biraz etkisi görülmüş durumda. Havaların ısınmasıyla sebze meyvenin toplanması biraz daha kolaylaştı. Pazarlarda yüzde 25 oranında bir indirim var.
Ama marketler meselesi hala tam çözülmüş değil. Önce fiyatları yükseltip sonra fiyatları indirerek devletin vatandaşa verdiği yüzde 7'lik vergiyi ceplerine indirme meselesi devam ediyor. Ben de marketleri geziyorum ve fotoğraf çekiyorum.
Salatalığın alış maliyeti 3 lira satışı 28 lira. Halde 11 lira olan patlıcan markette 25 lira. Bunun izahı yok. Böyle bir kar kazancı yok. Bugün Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımlandı. İndirim meselesinde son 30 gün içerisindeki en düşün fiyat baz alınacak.
İşte indirim meselesi oradan anlaşılacak. Denetimler sürüyor ama ahlaki erozyon da sürüyor. Biz vatandaş olarak kamu olarak bunun takibini sürdüreceğiz. Haldeki fiyatlar her gün yayınlanıyor. Marketlere bir bakıyorsunuz yüzde 150 bir artış var.
Halden markete kısa mesafe bu artış nasıl oluyor? Benzin artsa da, dolar artsa da böyle bir kar şekli yok. Tarlaya göre ise bu artış yüzde 400'leri buluyor."
MARKETE İNAT PAZARDA İNDİRİM
ÜRÜN GEÇEN HAFTA BU HAFTA
Salatalık (kg) 20-25 12-15
Portakal (kg) 4.5-6 3.5-4.5
Mandalina 5-6 4-5
Muz 15-18 8-10
Armut 10-15 7-8
Patlıcan (kg) 22-30 13-15
Yeşil biber (kg) 20-28 14-20
Maydanoz (demet) 5 3
Roka (demet) 5 3
Dereotu (demet) 7 4
Çeri domates 20-25 12,5-15
Dolma biber 35- 40 15-18
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