Pazarda fiyatlar düştü mü? KDV indirimi tezgaha yansıdı mı? Marketler ne durumda?

İşte indirim meselesi oradan anlaşılacak. Denetimler sürüyor ama ahlaki erozyon da sürüyor. Biz vatandaş olarak kamu olarak bunun takibini sürdüreceğiz. Haldeki fiyatlar her gün yayınlanıyor. Marketlere bir bakıyorsunuz yüzde 150 bir artış var.