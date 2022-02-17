17 Şubat 2022, Perşembe
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HDP’siz masa mesajı kime? Masanın 7'nci üyesi gizleniyor mu?
Oturma sorununa bir türlü çözüm bulamayan 6 partinin lideri geçtiğimiz günlerde yuvarlak masada buluşmayı başardı ve o masadan çıkan mesaj Türkiye’nin tarihini kara leke olan 28 Şubat oldu. Peki gizli ortak HDP neden masada yok? HDP'nin fotoğraf karesinde yer almamasını kimler istedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis değerlendirdi.