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Rusya bugün işgale başlayacak mı? ABD'nin amacı ne? Ukrayna’da gergin bekleyiş

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Rusya bugün işgale başlayacak mı? ABD’nin amacı ne? Ukrayna’da gergin bekleyiş

Tüm dünya Rusya-Ukrayna sınırında devam eden gerginliğe kilitlenmiş durumda. ABD, Rusya’nın bugün Ukrayna’yı işgal edeceğini iddia etmişti. Rusya tarafı ise bunun bilgi terörü olduğu açıklamış ve Rusya lideri askerlerin bir kısmının geri döndüğünü duyurmuştu. Peki ABD'nin saldırı için iddia ettiği tarih 16 Şubat'ta Rusya saldıracak mı? Savaş mı kazanacak yoksa diplomasi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

Dr. Furkan Kaya'nın canlı yayındaki açıklamaları:

"Ukrayna meselesi Ukrayna'yı aşmış durumda. Soğuk savaşın başladığı günden beri ABD ve Rusya arasında bir alan hakimiyet mücadelesi var. ABD'nin bir büyük Avrasya gücü olması gerektiği ifade ediliyor. Bunu için Sovyet Birliği'nin arka bahçesi olarak görülen eski Sovyet topraklarında hakimiyet sağlaması gerekiyor. ABD'nin Hazar stratejisi ve bunu Akdeniz'e bağlayan bir amacı var.

Rusya 1993 yılında itibaren söylediği şey belli. Rusya 'NATO benim arka bahçeme gelmesin ve beni çevrelemesin. Bu benim için savaş sebebidir.' tezini koruyor. 2009 yılında Gürcistan'da bunu net şekilde ortaya koydu. Putin ilk seçildiği zaman son Çar olarak görüldü ve Sovyetler Birliğini canlandıracağına inanıldı.

Karadeniz politikası iki taraf içinde çok önemli. Möntre anlaşmasıyla burada bir güvenlik şemsiyesi eklendi. NATO üyesi Türkiye Karadeniz'in en uzun şeridine sahip olan bir ülke. Ama ABD'nin bugün girip de kalamadığı tek deniz Karadeniz. Anlaşma maddeleri gereğince çıkması gerekiyor.

Ukrayna'nın İngiltere ve ABD ile beraber ciddi bir Karadeniz projesi var. Avrasya ölçeği dünyaya doğru büyümeye başladı. Dünyada her bölge artık bir cephe haline geliyor. Hiperkompleks bir sisteme doğru gidiş var. Biz burada ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi ile Çin ve Rusya'nın Büyük Avrasya projesinin bilek güreşinin görüyoruz.

Berlin Duvarı gibi düşünelim. Ukrayna'nın doğusu Rusların etkisi altında batı tarafı ise Avrupa'nın etkisi altında. Avrupa, Rusya'yı bir türlü Avrupa devleti olarak kabul etmiyor. Oysa ki Rusya bir Avrupa devletidir. Azak Denizi üzerinden Kerç Boğazı ve buranın kontrolü aslında direkt olarak Rusya'nın Hazar havzası, Türkistan politikasını etkiliyor.

Afganistan, Kazakistan'dan başlayan ve Libya'da süre gelen mücadeleler 5 denize hakimiyet mücadelesidir. Bunlar Hazar, Karadeniz Akdeniz, Kızıldeniz ve Arap Denizi'dir. Türkiye bugün bu noktaların ağırlık merkezi.

Türkiye; Afganistan, Kazakistani Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki meselelere ilgisiz kalması imkansız. Bu bölge ülkeleriyle ilişkiler kurmaması imkansız. Bu büyük satranç tahtasında Türkiye'nin değerini görmemiz lazım.

Anadolu coğrafyasına sadece Türkiye olarak bakılmamalı. Türkistan, Balkanlar, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu kilitlerinin altın anahtarı Anadolu'dur. Anadolu'yu kontrol eden bütün coğrafyaları kontrol etme potansiyeline sahiptir."

Altın anahtar Anadolu! Hedef 5 deniz ALTIN ANAHTAR ANADOLU! HEDEF 5 DENİZ
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