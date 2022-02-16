Rusya bugün işgale başlayacak mı? ABD’nin amacı ne? Ukrayna’da gergin bekleyiş

Dr. Furkan Kaya'nın canlı yayındaki açıklamaları:

"Ukrayna meselesi Ukrayna'yı aşmış durumda. Soğuk savaşın başladığı günden beri ABD ve Rusya arasında bir alan hakimiyet mücadelesi var. ABD'nin bir büyük Avrasya gücü olması gerektiği ifade ediliyor. Bunu için Sovyet Birliği'nin arka bahçesi olarak görülen eski Sovyet topraklarında hakimiyet sağlaması gerekiyor. ABD'nin Hazar stratejisi ve bunu Akdeniz'e bağlayan bir amacı var.