Tarladan sofraya fiyat farkı! Hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti?

Antalya'da seradan Yasin Anzerli'nin aktardıkları:

"Pazartesi günü başlayan KDV indiriminin bölgeye ya da sektöre yansıdığını söylemek mümkün değil. Patlıcan ve domates yetiştirilen bir serada bulunuyoruz. Burası sebze ve meyvenin ilk çıktığı nokta. Biz burada ufak bir tezgah da kurduk. Burada bulunan ürünler; biber, patlıcan, kabak, domates ve salatalık.