Tarladan sofraya fiyat farkı! Hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti?
Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar gündemin önemli konularında biri. Tarladan sofraya gelene kadar hale uğrayan ardından marketlerden tüketicinin evine giren ürünlerdeki fahiş farklar tepki çekiyor. A Haber ekipleri de tarla-hal-market üçgenindeki değişimi ekranlara taşıdı. Peki sebze ve meyve fiyatları tarladan sofraya gelene kadar neden katlanıyor? Tarladan hale yapılan yolculukta fiyatlar nasıl değişti? Marketlerde fiyatlar neden yüksek? İşte tüm detaylar…
Antalya'da seradan Yasin Anzerli'nin aktardıkları:
"Pazartesi günü başlayan KDV indiriminin bölgeye ya da sektöre yansıdığını söylemek mümkün değil. Patlıcan ve domates yetiştirilen bir serada bulunuyoruz. Burası sebze ve meyvenin ilk çıktığı nokta. Biz burada ufak bir tezgah da kurduk. Burada bulunan ürünler; biber, patlıcan, kabak, domates ve salatalık.
Domates şu anda üreticiden hale 10 liraya satılıyor. Sivri biber de 11 liraya hale satılıyor. Çok konuşulan patlıcan da üreticiden hale 10 liraya satılıyor. Yine fiyatı çok tartışılan salatalığın fiyatı üretim noktasında 8 lira. Hasat zamanı olmayan kabağın hale satış fiyatıysa 17 lira.
Antalya ve çevresi soğuk bir hava dönemi geçiriyor bu nedenle seralardaki yakıtların maliyeti arttığı için odun-kömür çok fazla yakılıyor ve don nöbetleri tutuluyor. Bu maliyetlerde ürünlerin üzerine ekleniyor. Şu anda seralarda maliyetler ve fiyatlar bu durumda."
Özellikle zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar Türkiye'nin gündeminde olduğunun altını çizen ve halden canlı yayınına katılan İslim Çobaoğlu halde belirlenen 5 ürünün fiyatını yıllardır sebze ve meyve satışı yapan Hayrettin Ekinci'ye sordu.
Hayrettin Ekinci'nin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
"Bizim şu anda burada yaptığımız satışlar ile Antalya'da yapılan satış fiyatları aynı. Salatalık burada 8-10 lira civarında Antalya'da fiyatlar aynı. Domates burada 8-12 arası satılırken Antalya'da da benzer fiyatlar var.
Biber fiyatların çok yükselmişti şu anda sert bir düşüş oldu. Fiyatlar 10 liraya kadar geriledi. Sivri biber ise en fazla 14 liraya kadar çıkıyor. Orada fiyatları çok yükselttiler sert düşüşten sonra kilo başı 5 liraya kadar zararına satışlar oldu.
Şu anda İstanbul halinde domatesin fiyatı 8-12 arasında değişim gösteriyor. Patlıcan yerinde 10 lira bura da 10 liradan satılıyor. Salatalık da fiyatlar 8-10 lira arasında değişiyor. Kabaklar da fiyatlar 8-10 arası değişim gösteriyor."
İşin son noktasında markette olan Aslı Bilger Kutludağ şunları aktardı:
"Markete gelen kadar ürün birçok el değiştiriyor. Sebze ve meyve 4 elden değişerek markete geliyor. Bu nedenlere herkes üstüne bir rakam ekleyince marketteki fiyatlar çiftçiden farklı oluyor.
Marketlerde şu anda salatalığı satış fiyatı 17,50 TL. Şu an halde de 8-12 arasında bir satış fiyatı var. Domates fiyatları ise 18 lira 75 kuruş. Haldeki fiyatıyla arasında en az 6 liralık bir fark olduğunu görebiliyoruz.
Marketlerde sivri biberin fiyatı 35 liraya kadar çıkmıştı. Şu anda marketlerde fiyatlarda düşüş var ve fiyatı 18,50 TL'ye kadar düşmüş durumda. Şu anda haldeki satışına göre 7 liralık fark olduğunu söyleyebiliriz.
Fiyatı 30 liralara kadar çıkan patlıcan ise 24,75 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Kabağın fiyatı da 27 lira 80 kuruşa kadar gelmiş durumda. Mevsimi olmadığı için kabağın fiyatı da 30 liraya çıkmıştı."
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