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İstanbul’da kira fiyatları düşer mi? Emlakçıların gözünden kira artışları

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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İstanbul’da kira fiyatları düşer mi? Emlakçıların gözünden kira artışları

İstanbul'da ev kiraları önemli oranda arttı. Kiralık ev arayanların aklındaki tek soru ise: Kiralar düşecek mi? A Haber 3 ilçede ev kiralarındaki artışı ve nedenlerini emlakçılara sordu.

İstanbul'da farklı lokasyonlar olsa da kira fiyatları artmaya devam ediyor. A Haber 3 lokasyon belirledi: Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Alibeyköy. Peki İstanbul'da kira fiyatları düşecek mi?

Alibeyköy'de en düşük kiralık daire 3 bin lira olurken ortalama ara kat bir daire 5 bin lira site içerisinde en ucuz daire 8 bin 500 lira olarak belirlendi.

Emlakçı Metin Kaplan (Alibeyköy): İstanbul'da inşaat maliyetleri bu kadar yüksek olduğundan dolayı fiyatların düşme gibi bir lüksünün olacağını tahmin etmiyorum. Keşke bu fiyatlarda kalabilse.

Alibeyköy'de 3 üniversitemizin açılması bundan dolayı öğrenci kapasitesi burada çok fazla.

Gaziosmanpaşa'da en ucuz kira bin lira. Ortalama ara kat bir dairenin kirası 2 bin 700 lira, site içerisinde en ucuz daire kirası ise 4 bin 500.

Emlakçı Alper İşler (Gaziosmanpaşa): Konut stoğunun aslında artması ile alakalı konut stoğu artarsa haliyle talebi karşılar. Karşıladıktan sonra kiralar belli bir süre durur.

Gaziosmanpaşa'da büyük bir kentsel dönüşüm var. Yaklaşık 12 kentsel dönüşüm bölgesi var.

Kağıthane'de en ucuz kiralık daire bin 500 lira iken ortalama ara kat bir daire kirası 4 bin lira site içerisinde en ucuz daire kirası 7 bin lira.

Emlakçı Çoşkun Aktaş (Kağıthane): Yoğun vaziyette üniversitelerin olması öğrencilerin arz talebe göre yeni yapılaşma olmadığından yeni binalar yapılmadığından kiralar arttı. Kiralamak isteyenler ucuza bulmak istiyor.

İstanbul’da kiralar düşer mi? İSTANBUL'DA KİRALAR DÜŞER Mİ?
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