İstanbul’da kira fiyatları düşer mi? Emlakçıların gözünden kira artışları

Emlakçı Metin Kaplan (Alibeyköy): İstanbul'da inşaat maliyetleri bu kadar yüksek olduğundan dolayı fiyatların düşme gibi bir lüksünün olacağını tahmin etmiyorum. Keşke bu fiyatlarda kalabilse.

Alibeyköy'de 3 üniversitemizin açılması bundan dolayı öğrenci kapasitesi burada çok fazla.