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Ukrayna'ya siber saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Ukrayna’ya siber saldırı!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.

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