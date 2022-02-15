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Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! Saldırı olacak mı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! Saldırı olacak mı?

Ukrayna için en kritik haftaya girildi. ABD'ye göre 130 binden fazla Rus askeri Ukrayna çevresine konuşlandı. İşgal çarşamba günü başlayabilir. Yani gözler 16 Şubat'a çevrildi. A Haber dünyanın gözünü çevirdiği noktada haber nöbetini sürdürüyor. Krizin merkezi olarak görülen Donbass'ta bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu bölgedeki son durumu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Kritik son 24 saate girildi. ABD ve Batı'nın işaret ettiği gibi operasyon yarın başlayacak mı? Bu sorunun cevabını tüm dünya merak ediyor. Diplomasi masası hala yıkılmış değil. Ama bu çözüm olacak mı ya da 3. Dünya Savaşı'nın kapısında mıyız? Bu son 24 saatte belli olacak.

Dün Kiev'de Almanya-Ukrayna görüşmesi gerçekleşti. 3 saat süren görüşmenin ardından dünyaya diyalog çağrıları yapıldı ve 'Ukrayna'nın yanındayız' mesajları verildi. Bugün ise Almanya-Rusya zirvesi olacak. Dün Ukrayna'da bu gelişmeler yaşanırken Putin Dışişleri ve Savunma Bakanı ile acil kodlu bir toplantı yaptı.

Bu toplantıda diplomasi masasının yıkılmadığının altı çizildi. NATO ve ABD ile anlaşma yapılabileceğinin sinyalleri verildi. Tatbikatların bir kısmının sonra erdiğini bir kısmının da yakında biteceği belirtildi. Tüm bunlardan sonra ABD'li yetkili Rus birliklerinin bekleme noktalarından ayrılarak saldırı pozisyonu aldığını söyledi.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerini Kiev'den taşmışlardı, Zelenski buna da sert tepki gösterdi. 'Ukrayna'nın batısı ve doğusu olmaz. Eğer bir saldırı olursa bu Ukrayna'ya olacak bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.

Rus kara birliklerinin yüzde 60'ının Donbass sınırında olduğu bilgisine sahibiz. Bunun yanı sıra 14 taburun daha yola çıktığını belirtmek gerekir. Sınırdaki yoğunluk bir hayli hareketlendi. Zelenski, ABD'den Rusya'nın Çarşamba günü işgal edebileceği yönündeki haberleri duyduğunu, ancak 16 Şubat'ı "Birlik Günü" haline getireceklerini söyledi."

Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! RUSYA-UKRAYNA KRİZİNDE KRİTİK TARİH!
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