Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! Saldırı olacak mı?

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Kritik son 24 saate girildi. ABD ve Batı'nın işaret ettiği gibi operasyon yarın başlayacak mı? Bu sorunun cevabını tüm dünya merak ediyor. Diplomasi masası hala yıkılmış değil. Ama bu çözüm olacak mı ya da 3. Dünya Savaşı'nın kapısında mıyız? Bu son 24 saatte belli olacak.