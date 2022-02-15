Ukrayna'da tansiyon yeniden yükseldi! Kritik hafta
Son dakika haberine göre: Dünyanın gözü haftalardır Rusya- Ukrayna sınırında. ABD'ye göre 130 binden fazla Rus askeri Ukrayna çevresinde konuşlanırken, "16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayacak" iddiası tansiyonu yeniden yükseltti.
Ruslar, ABD iddialarını kesin bir dille yalanlarken, söz konusu tarihte saldırı beklemediklerini açıklayan Ukrayna ise sorunun çözümü için diplomatik çabalara ağırlık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ı Kiev'e davet etti ve Rus yetkililerle 48 saat içinde bir görüşme yapmak için davette bulundu.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Tansiyonu düşürmek için diploması trafiği de gün boyu sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşerek gerginliğe dair endişelerini iletti.
ABD: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya tehditlerine karşı Ukrayna'ya güçlü desteğini yineledi.
Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
KİEV'E UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Ukrayna lideri Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" dedi. Scholz da, "Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Donetsk bölgesinde gelişmeleri gözlemleyen çalışanlarının bölgeden ayrılacağını açıkladı. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan 7'den 70'e binlerce sivil askeri eğitime başladı.
Ukraynalı yetkililer ülkedeki panik havasını dağıtmak isterken 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Dün ayrıca bazı havayolu şirketleri başkent Kiev'e uçuşlarını iptal etti.
Ukrayna'dan 2014 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Ukrayna sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Cephe hattında zaman zaman patlama, silah sesleri duyulsa da bölgenin en büyük liman kenti Mariupol'da sessizlik hakim.
UYDU GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE RUSYA HAZIR
ABD ve Batı medyası yine son dakika haberleriyle Rusya'nın her an saldırıya hazırlandığına dair bilgiler geçti.
CBS News'e konuşan ABD'li bir yetkili "Uydu görüntüleri Rus ordusunun toplanma noktalarını terk ederek saldırı pozisyonlarına geçtiğini gösteriyor" dedi.
AFP ajansı da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm güçler hazır" açıklamasını flaş haber olarak geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "48 saat içinde Ukrayna'ya bir saldırı başlayabilir" derken, Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı önleyici yaptırımların uygulanmasının en etkili yöntem olduğunu ifade etti.
RUSYA'DAN YİNE NATO VURGUSU
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kilit maddelerde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesinin, durumu normalleştirme yolunda bir adım olacağını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise NATO üyeliğinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
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