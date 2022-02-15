Ukrayna’da tansiyon yeniden yükseldi! Kritik hafta

AFP ajansı da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm güçler hazır" açıklamasını flaş haber olarak geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "48 saat içinde Ukrayna'ya bir saldırı başlayabilir" derken, Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı önleyici yaptırımların uygulanmasının en etkili yöntem olduğunu ifade etti.