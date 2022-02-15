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Gerilim çatışmaya dönüşür mü? A Haber Ukrayna siperlerinde!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Gerilim çatışmaya dönüşür mü? A Haber Ukrayna siperlerinde!

Rusya-Ukrayna sınırında "savaş" gerilimi sürüyor. Ukrayna ordusu sivillere askeri eğitim veriyor. Olası bir saldırıya karşı siperler kazıldı. A Haber olası bir saldırıda ilk müdahalenin yapılacağı yerde. Rusya'nın olası işgal girişiminde ilk çatışma bu siperlerde olacak. Gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Emine Kavasoğlu, deniz kuşatması için önemli savunma merkezlerinden biri olan Chervone'ye gitti. Bu noktadan zaman zaman Rus savaş gemileri görünüyor. Cephe hattına çok yakın olması noktasıyla Chervone oldukça önemli bir pozisyonda bulunuyor.

Köyün tamamına denizden bir saldırı olması durumuna karşı siperler kazılmış durumda. A Haber o siperlerin içine girdi. Bu siperleri asker ve halk ele ele vererek kazdı ve savunma hattı oluşturdu.

Siperlere çelik kaplamalarla çelik korumalar yapılmış durumda. Bu noktada kadınların ve çocukların korunması içinde tedbirler alınmış durumda. Köyün sakinleri 2014 yılında veri süren krize alışkınlar ancak önlemlerini almış durumdalar.

Bu siperlerde hem kadınlar hem çocuklar korunacak hem de Ukrayna'nın savunması yapılacak. Savaş çıkacak mı çıkmayacak mı? Herkes aynı soruyu soruyor. Artık saatler bile verilmeye başlandı ABD tarafından.

ABD tarafından Rusya'nın artık bekleme pozisyonundan çıkıp saldırı pozisyonuna geçtiği bilgisi paylaşılıyor. A Haber cephe hattına çok yakın bir noktada olan ve ilk çatışmanın beklediği siperi görüntüledi.

A Haber Ukrayna siperlerinde! A HABER UKRAYNA SİPERLERİNDE!
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