AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar

FİYATLAR DAHA DA DUŞECEK

Market fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki "Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğini paylaştı.

AK PARTİ'NİN ŞU ANKİ OYU...

özhaseki konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." ifadelerini kullandı.