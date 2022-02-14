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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğinin altını çizerken, 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini de paylaştı. İşte detaylar...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı.

İBB'DEN HDP'YE KIYAK

CHP'li belediyelerin bütçeyi doğru kullanmadığını söyleyen Özhaseki, diğer yandan CHP'li İBB'nin HDP'ye yüzde 15'lik istihdam sağladığını ifade etti.

FATURALARIN YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR DAHA DA DUŞECEK

Market fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki "Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğini paylaştı.

AK PARTİ'NİN ŞU ANKİ OYU...

özhaseki konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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