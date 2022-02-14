AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den A Haber'e özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğinin altını çizerken, 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini de paylaştı. İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı.
İBB'DEN HDP'YE KIYAK
CHP'li belediyelerin bütçeyi doğru kullanmadığını söyleyen Özhaseki, diğer yandan CHP'li İBB'nin HDP'ye yüzde 15'lik istihdam sağladığını ifade etti.
FATURALARIN YARISINI DEVLET ÖDÜYOR
2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" ifadelerini kullandı.
FİYATLAR DAHA DA DUŞECEK
Market fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özhaseki "Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğini paylaştı.
AK PARTİ'NİN ŞU ANKİ OYU...
özhaseki konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." ifadelerini kullandı.
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