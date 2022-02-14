ABD’den Ukrayna adımı! Elçilik binası Kiev’den taşındı

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, "Ukrayna'da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok" dedi.