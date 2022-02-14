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ABD'den Ukrayna adımı! Elçilik binası Kiev'den taşındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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ABD’den Ukrayna adımı! Elçilik binası Kiev’den taşındı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'da yaşanan gerginliğin artması nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını duyurdu. Diğer yandan Ukrayna Başbakanı Zelenskiy Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Peki Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı? İşte detaylar...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.

UKRAYNA 16 ŞUBAT'TA BİR SALDIRI BEKLEMİYOR

ABD basınında yer alan Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağı iddiaları üzerine Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi Başkanı Oleskiy Danilov'dan açıklama geldi. Ukrayna istihbarat raporlarına göre konuşan Danilov, "Ülkemiz topraklarındaki mevcut riskleri anlıyoruz ama durum kesinlikle kontrol altında. Ayrıca Rusya'nın 16 ve 17 Şubat'ta geniş çaplı operasyon başlatacağını öngörmüyoruz" dedi.

Ukrayna hava sahasını kapatmayacaklarını da ifade eden Danilov, "Ukrayna'da neler olup bittiğinin tamamen farkındayız. Ne yapacağımızı ve nasıl davranacağımızı biliyoruz. Uçuşlara gelince, hava trafiğini kapatmıyoruz. Bunun için bir neden yok" dedi.

ZELENSKİY, 16 ŞUBAT'I "BİRLİK GÜNÜ" ADIYLA RESMİ TATİL İLAN ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Ukraynalılara seslendi.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülke liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

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