Son dakika: Rusya 16 Şubat’ta saldırıya geçecek mi? Ukrayna’dan flaş açıklama

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hem ABD hem de Batı medyası, 16 Şubat'ı savaş tarihi olarak ilan ederken, Ukrayna'dan tam tersi bir açıklama geldi. İşte Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları...

RUSYA, UKRAYNA'YA SALDIRACAK MI?

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.

Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti. Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.