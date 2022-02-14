Rusya’dan NATO ve ABD’ye Ukrayna mesajı! Şans her zaman var

İNGİLTERE'DEN FLAŞ HAMLE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'daki durumun "çok çok tehlikeli" olduğunu söyledi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı atabileceği adımlara karşı çeşitli hazırlıklar yapıldığı belirtildi.

İskoçya'ya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata, Rusya için felaket" olacağına işaret ederek, "Bir uçurumun kenarındayız ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atması için hala zaman var." değerlendirmesinde bulundu.