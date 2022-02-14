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Rusya'dan NATO ve ABD'ye Ukrayna mesajı! Şans her zaman var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Rusya’dan NATO ve ABD’ye Ukrayna mesajı! Şans her zaman var

Rusya ve Ukrayna arasındaki Donbass krizi dünya gündeminden düşmüyor. ABD ve NATO'nun ardından İngiltere'den de Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için plan yaptığı iddia edildi. Rusya'dan gelen peş peşe açıklamalarla NATO'ya gözdağı verildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Anlaşma olabilir mi?" sorusu için, "Şans her zaman var" cevabını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Batılı ülkelere sunulan güvenlik garantileri ile ilgili önerilerin kilit maddelerinde ABD ve NATO ile anlaşma şansı olduğunu söyledi. Lavrov, Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar?" sorusunu yöneltmesi üzerine, "Şans her zaman var" yanıtını verdi.

"OLASILIKLARI TAMAMEN TÜKETMEDİK"

Lavrov, "Bugün bir çözüm gerektiren meseleler üzerine sonsuz müzakerelere izin vermeyeceğimiz konusunda birden fazla kez yarıda bulunduk" derken, "Dışişleri bakanı olarak her zaman şanslar olduğunu söylemek durumundayım" ifadelerini kullandı.

Lavrov'un, AB ve NATO'dan gelen yanıtların tatmin edici olmadığını ama ABD'nin askeri riskleri azaltmak konusunda somut öneriler getirdiğini söylediği belirtildi.

Lavrov, "Bence olasılıkları tamamen tüketmiş olmaktan çok uzağız. Bu aşamada bunları devam ettirmeyi ve geliştirmeyi öneriyorum" dedi.

İNGİLTERE'DEN FLAŞ HAMLE

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'daki durumun "çok çok tehlikeli" olduğunu söyledi. Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı atabileceği adımlara karşı çeşitli hazırlıklar yapıldığı belirtildi.

İskoçya'ya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin "korkunç bir hata, Rusya için felaket" olacağına işaret ederek, "Bir uçurumun kenarındayız ama Rusya Devlet Başkanı Putin'in geri adım atması için hala zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, İngiliz hükümetinin, Rusya'yı işgalden caydırmak için "çok sert" yaptırımlar uygulamaya hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Batı'ya, Rus saldırganlığına karşı "birlikte durma" çağrısında bulunan Johnson, Ukrayna'nın NATO'ya katılma arzusunu takas edemeyeceklerini kaydetti.

Johnson, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin yakın olup olmadığı sorusu üzerine, işgalin planlandığına dair "kanıtların oldukça açık" olduğunu ve Ukrayna sınırında yaklaşık 130 bin Rus askerinin bulunduğunu söyledi.

"İşgal için ciddi hazırlıklar yapıldığını gösteren başka işaretler de var" diyen Johnson, Ukrayna'daki durumun son derece endişe verici ve tehlikeli olduğunu belirtti.

KREMLİN'DEN NATO MESAJI

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadim Pristayko'un, "ülkesinin Rusya ile olası bir savaştan kaçınmak için NATO'ya katılım adımından vazgeçebileceği" yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Rusya ve ABD ile NATO arasında güvenlik garantileri konusunda müzakere sürecine değinen Peskov, "Elbette, Ukrayna'nın NATO'ya katılma fikrini resmen reddetme yönündeki adım, Rusya'nın endişelerine daha anlamlı bir yanıtın formüle edilmesine önemli ölçüde yardımcı olur." dedi.

Dmitriy Peskov, Kiev yönetiminin, Pristayko'nun açıklamalarına tepki verdiğine dikkati çekerek, "Bu, Kiev'in dış siyaseti ile ilgili görüşünü değiştirme açısından oldubitti olarak kabul edilemez. Ülkenin anayasasında tamamen farklı hedeflerin belirtildiğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

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