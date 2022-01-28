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Ekrem İmamoğlu'nun yemek yediği İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'un gizemli görüşmeleri! Atina'da 'Türkiye'de darbe' toplantısında neler görüşüldü?

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Giriş: 28.01.2022 14:40
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, geçtiğimiz yıl 16 ekim'de dikkat çeken bir toplantı yaptı. İngiliz Büyükelçi'nin organize ettiği Atina'daki darbe toplantısında neler görüşüldü? Gazeteci İlhan Tahsin, o görüşmenin detaylarını Gümülcine’den aktardı.
İngiliz büyükelçinin gizemli görüşmeleri İNGİLİZ BÜYÜKELÇİNİN 'GİZEMLİ' GÖRÜŞMELERİ

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