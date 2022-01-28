Rusya-Ukrayna geriliminde son durum ne? Bölgede neler oluyor?

Emine Kavasoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gerilim için bir yandan devam ediyor, bir yandan da askeri hareketlilik sürüyor. Ukrayna tarafı ABD ile yaptığı görüşmeden memnun kalmadı. "Küçük bir toprak parçasının işgal edilmesine göre tavrımızı belirleyeceğiz" açıklaması Ukrayna'nın tepkisini çekti.