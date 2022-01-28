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Rusya-Ukrayna geriliminde son durum ne? Bölgede neler oluyor?

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Giriş Tarihi: 28.01.2022 Güncelleme Tarihi: 28.01.2022
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Rusya-Ukrayna geriliminde son durum ne? Bölgede neler oluyor?

Dünyanın gözü gerilimin tırmandığı Rusya ve Ukrayna sınırına çevrildi. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın bu ay içerisinde Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov “Bölgede savaş olmayacak.” açıklaması yaptı. Peki bölgede neler oluyor? Son durum ne? Nerede ne kadar asker, silah var? Ukrayna kim ne kadar yardım etti? Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı çıkıyor ve güvenlik gerekçeleriyle sınır noktasına askeri sevkiyat yapıyor. Batı ise işgal olacağı gerekçesiyle Rusya ile sinir harbi yürüyor.

ABD ise Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki ısrarlı açıklamaları ile ateşin sönmesine izin vermiyor. Türkiye ise arabuluculuk yapmak için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşecek.

Rusya ise son açıklamasında "Bölgede savaş olmayacak" üzerini çizdi. Peki Ukrayna kim ne kadar yardım etti? İşte tüm detaylar:

İngiltere

Ukrayna'ya antitank savunma sistemi gönderdi

ABD

Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderdi

Kanada

Ukrayna'ya 120 milyon dolar borç aktardı

NATO

D. Avrupa'ya savaş uçağı ve gemileri gönderiyor

Rusya

Ukrayna sınırına yığınak yaptı

Baltık Denizi

20'den fazla Rus savaş gemisi bulunuyor

Belarus

10 Şubat'ta Rusya ortak tatbikat yapacak

Emine Kavasoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Gerilim için bir yandan devam ediyor, bir yandan da askeri hareketlilik sürüyor. Ukrayna tarafı ABD ile yaptığı görüşmeden memnun kalmadı. "Küçük bir toprak parçasının işgal edilmesine göre tavrımızı belirleyeceğiz" açıklaması Ukrayna'nın tepkisini çekti.

Rusya tarafı bir işgal planı olmadığını ama haklarının da görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceklerini ilan etti. ABD 2014 yılında beri Ukrayna'ya 2,7 milyarlık dolarlık askeri yardım yaptı.

ABD'de hazırlıklarını sürdürüyor ve 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği belirtildi. Afganistan ve Irak işgalinde kullanılan askerler bölgede görev yapacak."

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