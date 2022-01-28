Rusya-Ukrayna geriliminde son durum ne? Bölgede neler oluyor?
Dünyanın gözü gerilimin tırmandığı Rusya ve Ukrayna sınırına çevrildi. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın bu ay içerisinde Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov “Bölgede savaş olmayacak.” açıklaması yaptı. Peki bölgede neler oluyor? Son durum ne? Nerede ne kadar asker, silah var? Ukrayna kim ne kadar yardım etti? Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
ABD ise Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki ısrarlı açıklamaları ile ateşin sönmesine izin vermiyor. Türkiye ise arabuluculuk yapmak için kolları sıvadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna liderleri ile görüşecek.
Rusya ise son açıklamasında "Bölgede savaş olmayacak" üzerini çizdi. Peki Ukrayna kim ne kadar yardım etti? İşte tüm detaylar:
İngiltere
Ukrayna'ya antitank savunma sistemi gönderdi
ABD
Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderdi
Kanada
Ukrayna'ya 120 milyon dolar borç aktardı
NATO
D. Avrupa'ya savaş uçağı ve gemileri gönderiyor
Rusya
Ukrayna sınırına yığınak yaptı
Baltık Denizi
20'den fazla Rus savaş gemisi bulunuyor
Belarus
10 Şubat'ta Rusya ortak tatbikat yapacak
Emine Kavasoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Gerilim için bir yandan devam ediyor, bir yandan da askeri hareketlilik sürüyor. Ukrayna tarafı ABD ile yaptığı görüşmeden memnun kalmadı. "Küçük bir toprak parçasının işgal edilmesine göre tavrımızı belirleyeceğiz" açıklaması Ukrayna'nın tepkisini çekti.
Rusya tarafı bir işgal planı olmadığını ama haklarının da görmezden gelinmesine müsaade etmeyeceklerini ilan etti. ABD 2014 yılında beri Ukrayna'ya 2,7 milyarlık dolarlık askeri yardım yaptı.
ABD'de hazırlıklarını sürdürüyor ve 8 bin 500 askerin teyakkuza geçirildiği belirtildi. Afganistan ve Irak işgalinde kullanılan askerler bölgede görev yapacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalnız Kurt dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Yalnız Kurt dizisi nerede çekildi?
- Yalnız Kurt Esra kimdir? Yalnız Kurt Esra Damla Colbay kimdir, kaç yaşında?
- Galatasaray Tuzlaspor maç özeti! GS 2-6 Tuzla maç özeti golleri önemli anları!
- Tarih bunları da gördü! Havuza asit döküp işkence yaptılar! Dehşete düşüren fotoğraf...
- A Milli Takım maçı bu hafta var mı? 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
- Kırmızı Oda 'Delikanlı Sadi' ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!
- Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?
- Tarih açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kim?
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ödeyecek?
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih ne zaman?
- BÖRÜ 2039 3. bölüm fragmanı: Kuklalar! BluTV BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?