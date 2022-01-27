Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik artıyor! Askerler şehir merkezinde! Çok sayıda siper kazıldı... Emine Kavasoğlu Donbas'tan aktardı
Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon her geçen dakika yükselirken Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Kavasoğlu, gerginliğin yükseldiğini ve bölgeye çok sayıda mühimmat sevkiyatı yapıldığını söylerken, siperlerin hazırlandığını paylaştı. Kavasoğlu ayrıca bölgede yaşanan bir provokasyon girişiminin detaylarını da aktardı.
GERGİNLİK DAHA ARTIYOR
İlk günlere nazaran gerginlik daha da arttı. Önceden şehir merkezinde askeri araçlar yoktu ama artık onları da görmeye başladık. Ancak sınırda çok daha büyük bir hareketlilik var. Çok sayıda mühimmat sevk ediliyor.
SİPERLER KAZILIYOR
Bölgeden görüntü alınması yasak ama anlatalım. Donbas sınırı bir nehirle ayrılıyor. Bir tarafı Ukrayna toprakları bir tarafı ise ayrılıkçılara ait. Siperler kazılıyor ve askerler nöbet tutuyor.
BİR PROVOKASYON MU DOĞUYOR?
Bugün bir gelişme yaşandı. Bir provokasyon mu ateşleniyor acaba bölgede bilemiyoruz. Donbas sınırında bir fabrikada güvenlikten sorumlu asker 5 silah arkadaşını öldürdü. Şu anda firari ve aranıyor.
30.YIL DÖNÜMÜ
3 Şubat'ta iki ülke arasında ilişkilerin başlamasının 30.yılı olması nedeniyle de önem arz ediyor.
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