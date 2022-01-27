Rusya ve Ukrayna arasında gerginlik artıyor! Askerler şehir merkezinde! Çok sayıda siper kazıldı... Emine Kavasoğlu Donbas’tan aktardı

GERGİNLİK DAHA ARTIYOR

İlk günlere nazaran gerginlik daha da arttı. Önceden şehir merkezinde askeri araçlar yoktu ama artık onları da görmeye başladık. Ancak sınırda çok daha büyük bir hareketlilik var. Çok sayıda mühimmat sevk ediliyor.