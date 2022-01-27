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İBB "hazırlıksız" mı yakalandı? İstanbul'da yetersiz tedbir mi? İBB İstanbul'u kaderine mi terk etti?

A Haber
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Giriş: 27.01.2022 13:21
İstanbul’da etkili kar yağışı sonrası İBB yönetiminin sınıfta kalması ve Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda keyif yapması tepkileri çekti. Peki İBB yönetimi karla mücadelede neden yetersiz kaldı? Kar çilesinin yaşandığı gün "balıkçıda yemek" ne anlama geliyor? CHP'nin, İBB yönetiminden neden haberi yok? Büyükşehir, Meteoroloji'nin uyarılarını neden dikkate almadı? Önlemler zamanında neden alınmadı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, İletişimci/Yazar Ali Saydam ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
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