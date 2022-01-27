Kar yağışı fiyatları nasıl etkilenecek? İşçiye ek zam müjdesi geldi? Ek zam ne kadar olacak?

Öte yandan işçilerin ek zam için bir talepleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da dün akşam müjdesini verdi. Bu da tabi yasal bir düzenleme ile yapılacak. Kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme memurlardan daha önce yapılmıştı.