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Kar yağışı fiyatları nasıl etkilenecek? İşçiye ek zam müjdesi geldi? Ek zam ne kadar olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.01.2022 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022
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Kar yağışı fiyatları nasıl etkilenecek? İşçiye ek zam müjdesi geldi? Ek zam ne kadar olacak?

Türkiye’de İstanbul’da etkili kar yağışı sonrası lojistik konusunda sıkıntılar yaşandı. Olumsuz hava koşullarından sonra yaşanan arz dengesizliği fırsatçıları ortaya çıkardı. Raflara kar zamları yansıdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye'de fiyatlar noktasında bahaneler bitmiyor. Kari, deprem ve hava bahanesi hep olur. Dolar arttı, dolar düştü dolayısıyla fırsatçı hep iş başında. Kar yağışının olduğu o gece insanların arabalarında benzinleri bitmiş.

İnsanlar bidonlarla benzin istasyonlarına gidiyor ve fiş vermeden çok daha yüksek fiyatlarla benzin satanlar olmuş. Oteller hemen fahiş fiyatlar vermiş. Normalde otellerin böyle bir zamanda ücretsiz alan açması gerekir ancak artı fiyatlar vermişler.

Sebze ve meyve konusunda sıkıntı var. Şu anda raflar boşalmış durumlarda. Yolların açılmamasından dolayı tedarik araçları içeri giremiyor. Raflar boşalınca hemen etiketler değişiyor. Marketlerde böyle bir durum da var.

Kar yağdı hemen etiketler oynuyorlar. 2 gün sonra kalkacak senin daha deponda malların var. Hemen niye fiyatları artıyorsun. Burada bir fırsatçılık var ahlaki yoksunluk var.

Öte yandan işçilerin ek zam için bir talepleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da dün akşam müjdesini verdi. Bu da tabi yasal bir düzenleme ile yapılacak. Kamuda çalışan işçilerle ilgili toplu sözleşme memurlardan daha önce yapılmıştı.

Şimdi yüzde 2,5 daha zam eklenmesi söz konusu oldu. Kamuda 700 bin işçi var onlara hayırlı olmasını diliyorum."

Kar zammı! Fırsatçılardan akılalmaz işler KAR ZAMMI! FIRSATÇILARDAN AKILALMAZ İŞLER
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