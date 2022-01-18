HDP "teröre destek üssü" mü? Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile ne görüştü? İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor?

HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir. Dünyada böyle bir şey yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin 'kendisine göre bir ideoloji kurup belli bir kesimin lideriyim' diye bir usul yok. Böyle bir siyasi gelenek de yok. 2002 ile 2022 arasında Kürtlerin dilini, dinini ve geleneğini en iyi standartlarda yaşadığı dönemdir. Eğer burada bir Kürt'ün temsiliyeti varsa o da AK Parti'dir.