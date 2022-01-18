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HDP "teröre destek üssü" mü? Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile ne görüştü? İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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HDP teröre destek üssü mü? Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile ne görüştü? İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor?

Kılıçdaroğlu ve Akşener HDP'li vekile neden tepki göstermiyor? HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHP'de kim, kimi destekliyor? Parti içi çekişme adaylık sürecini kitliyor mu? Kılıçdaroğlu kimlere karşı? Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nu karşısına alır mı? Kılıçdaroğlu seçimlerde aday olursa CHP'yi neler bekliyor? Muhalefet neden erken seçim istiyor? Daha aday belli değilken erken seçim istemek ne kadar samimi? Ekonomide yeni dönemde neler bekleniyor? Düşük faiz yatırım ve istihdamı arttıracak mı? 2022 yılında yeni ekonomi modeli neler getirecek? Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ne getirecek? Siyasetin ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi değerlendirdi.

AK Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi'nin açıklamaları:

"Meral Akşener'in ipine tutunanlar ve vicdan sahibi olanlar o ipi bir bir bırakıyor. Burada günübirlik siyaset önemli değil. Geçmişten beri bu topraklarda siyaset yapıldı ancak günübirlik ipler hep kopmuştur. Ama kalın ipliklerle birlikte özellikle 1453'ten beri İstanbul'u fetheden bu topraklara hizmet eden ve bu toprakları parçalatmayan insanların ipleri kopmadı.

Şu anda Cumhur İttifakı da bu kalın iplere sıkı sıkıya sarılıyorlar. İnce iplerde menfaat payesi ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu'da ne söylediyse Batı'da aynısını söylüyor, söylemlerinde bir değişiklik yok. Dün 'teröre karşıyım' deyip bugün teröre destek verenlerin bugün tek tek ipleri kopuyor. Millet de bu kopan iplere bakıp hayretler içerisinde kalıyor. Bu millet sandıkta gereken dersi verecektir.

HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir. Dünyada böyle bir şey yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin 'kendisine göre bir ideoloji kurup belli bir kesimin lideriyim' diye bir usul yok. Böyle bir siyasi gelenek de yok. 2002 ile 2022 arasında Kürtlerin dilini, dinini ve geleneğini en iyi standartlarda yaşadığı dönemdir. Eğer burada bir Kürt'ün temsiliyeti varsa o da AK Parti'dir.

CHP, İYİ Parti ve HDP sözüm ona AK Parti'yi eleştirdiklerinde sözüm ona hiçbir şey söylemiyorlar. Bunlar sadece sinir uçlarına dokunabilecek argümanları dile getiriyorlar.

(Semra Güzel'in fotoğrafları) Terör odaklı bir insanının özellikle TBMM'de olmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. Bu hafta dosyası TBMM'ye gelir ve parlamento bunun gereğini yapar. Parlamentonun bu tür terör odaklı olan Kandil ile görüşen kişileri kendi arasına almaması lazım. Dosyanın ivedilikle TBMM'ye gelip bunun gereğinin yapılması lazım.

2018 yılında sonra dolar ve euro üzerinde Avrupa menşeili Türkiye'ye karşı bir saldırı oldu. Bu 20 Aralık 2022'ye kadar sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra burada düşüşler yaşandı. Bundan sonraki süreçte ihracat, yatırım, üretim ve istihdam ile ilgili 4 ana maddeyle birlikte ekonomik göstergeler yerine oturacaktır.

Kimsenin öngörmediği pandemiyle birlikte lojistikte tıkanmalar oldu. Avrupa'da yaşlı nüfusun çokluğu nedeniyle üretim tıkanıklığı oldu Türkiye hariç. G20 ve OPEC ülkeleri arasında en çok büyüyen ülkeyiz. Yüzde 11 büyüme gerçekleştirmişiz. Dünyanın en büyük 17. ekomomisiyiz. Satın alma paritesine göre de 11. sıradayız.

6 ay içerisinde ekonomi yerine oturacak. İlkbahar ve yaz aylarında turizmle birlikte Türkiye'nin önü açılacak. Burada gelirlerle birlikte cari açığımız da düşecek, istihdam ve üretim artacak. Bundan sonra da tıkır tıkır işleyen bir ekonomi modelimiz olacak.

Biz her hafta alandayız, çalışıyoruz ve dimdik yürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışan liderler özellikle sol kulvarda yarışan liderler hep tavan siyaseti yaptı. Ancak Erdoğan ve onun okulunda yetişen öğrencileri hep taban siyaseti yaptı. Biz halkımızla yürüyoruz. Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz.

CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet, Gelecek ve DEVA bunların tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şansı yok. Ama bunlar üst aklın vermiş olduğu tüyolarla bir araya gelmişler. Biz ekonomi alanındaki sıkıntıları biliyoruz ve bunun için gereken adımları atıyoruz ama bunların getirdiği bir yamalı bohça."

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