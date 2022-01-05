Ümit Özdağ Meral Akşener’e yüklendi “Bana imaj operasyonu yaptı”
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti'den ihraç edilmek istenmiş, daha sonra yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. O dönem yaşananlar hakkında katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında dikat çeken iddialarda bulundu.
"İYİ PARTİ MELEZ BİR PARTİYE DÖNÜŞTÜ"
İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu savunan ayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.
Kendisine yöneltilen, "Parti kurulduğundaki çizgisi neydi, ne nereye kaydı?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kendi ifadeleriyle melez parti oldu. Bizim verdiğimiz söz, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımaktı. Bir milli merkez olmaktı, olmadı." şeklinde konuştu.
"MERAL AKŞENER BANA İMAJ OPERASYONU YAPTI"
Partililere uyarılarda bulunduğunu fakat hiçbir zaman dinlenmediğini ifade eden Özdağ, Akşener'in kendisiyle çalışmak istemediğini 'bir eleman yollatarak' söylediğini ifade etti.
Özdağ, "Akşener benimle birlikte çalışmak istemediğini ifade etti. Nazik bir şekilde değil çok kaba bir şekilde. Elemanını yollattı, haber yolladı. Aday olmadığım kongrede üzerimi çizdirtti, benim üzerimden bir imaj operasyonu yaptı." sözlerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bitcoin neden düşüyor 2022? Bitcoin neden düştü? Bitcoin son dakika Twitter yorumları...
- Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
- Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
- Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...
- Emekli maaş zammı için flaş detay! Maaşı 2.000, 2.200, 2.300, 2.400 lira olanlar Ocak zammından yararlanacak mı? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri...
- İkinci el araba alacaklara gün doğacak! "Fiyatlarda %50'ye yakın indirim olacak!" Uzman isim açıkladı, satışlarda artış...
- Arka Sokaklarda flaş gelişme! Rıza Baba'nın ayrılacağı iddiası! Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- Polis adayları dikkat! POMEM başvuru son gün ne zaman? 28. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- GSB personel alımı ne zaman başlayacak? GSB başvuru tarihleri hangi tarihte sona eriyor? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- Bilim Kurulu son dakika: Yasaklar geri gelecek mi? 2022'de kısıtlama olacak mı? 60 yaş üstü, 18 yaş altı...