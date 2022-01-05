Ümit Özdağ Meral Akşener’e yüklendi “Bana imaj operasyonu yaptı”

"İYİ PARTİ MELEZ BİR PARTİYE DÖNÜŞTÜ"



İYİ Parti'nin kuruluş amacından saparak 'melez bir parti' olduğunu savunan ayan Özdağ, Akşener'in kendisini 'partiden çok kaba bir şekilde kovduğunu' söyledi.

Kendisine yöneltilen, "Parti kurulduğundaki çizgisi neydi, ne nereye kaydı?" sorusuna yanıt veren Özdağ, "Kendi ifadeleriyle melez parti oldu. Bizim verdiğimiz söz, Türk milliyetçiliğini iktidara taşımaktı. Bir milli merkez olmaktı, olmadı." şeklinde konuştu.