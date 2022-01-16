Gözler İYİ Partili Dilaver Koç'ta! "Hamidiye Kaynak Suları A.Ş'yi talan ettiler"

Aynı saatlerde karakola giderek durumdan şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında talanı yapanların ise Hamidiye A.Ş'de şef pozisyonunda bulunan Murat Bozkurt ve Ferit Ozan Özdinç isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Karakola getirilen şahıslar, işletmeden aldıkları bilgisayar, monitör, yazıcı, pos cihazları, önem arz eden bazı evrakları ve 45 bin TL değerinde çeki polis gözetiminde Taşyolu'na teslim etti.

Şahıslardan şikayetçi olan Taşyolu, zararın boyutlarını daha net görebilmek için işletmesine döndü. Bu kez kendi ofisindeki kasanın da patlatıldığını gördü. Yaptığı incelemede 60'ar bin TL'lik 3 ayrı çekinin ve 37 bin dolar nakit paranın olmadığını, 1 kamyon dolusu damacana suyun ise şahısların yönlendirmesiyle Çekmeköy İYİ Parti İlçe Başkanı Dilaver Koç'un Kartal'da bulunan deposuna götürüldüğünü tespit etti. Soluğu tekrar karakolda aldı. İkinci kez şikayette bulundu.