Terör sevici HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan skandal ifadeler
Daha önce Paris'te öldürülen PKK'lı Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan'ın anma toplantılarına katılan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bu kez de TBMM'de skandal açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti ve CHP'nin birlikte yol yürüdüğü HDP'den yine skandal bir haber geldi. HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM çatısı altında yaptığı basın açıklamasında terör örgütü üyelerini övdü.
Beştaş, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı.
HDP'li vekil teröristlerin önünde saygıyla eğildiğini belirterek "Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğildiğimi ve katillerini ortaya çıkarma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
ANMA TÖRENİNE GİTMİŞTİ
HDP'li vekiller geçen yıl Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri anma törenine katılmıştı.
Etkinlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Beştaş şu ifadeleri kullanmıştı:
"Her gün bir anmadayız. Yüzleşme olmadıkça, gerçekler örtüldükçe yaralar derinleşiyor. 7 yıl önce bugün Paris'te üç Kürt kadın siyasetçi aramızdan alındı ve hala failler cezasız. 9 Ocak Çözüm ve Barış'ı hedefledi. Çözüm ve Barış'a sahip çıkmaya devam ediyoruz. Saygıyla"
NE OLMUŞTU?
PKK'nın kurucularından Sakine Cansız (54), Leyla Söylemez (24) ve Fidan Doğan (28), 9 Ocak'ta Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülmüşlerdi. Cinayetin tek şüphelisi Ömer Güney'in Paris Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması bekleniyordu ancak 2016 yılında henüz dava başlamadan, tutulduğu cezaevinde beyin kanseri nedeniyle öldü.
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