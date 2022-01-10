Terör sevici HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’tan skandal ifadeler

İYİ Parti ve CHP'nin birlikte yol yürüdüğü HDP'den yine skandal bir haber geldi. HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM çatısı altında yaptığı basın açıklamasında terör örgütü üyelerini övdü.

Beştaş, Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ve örgüt mensupları Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'i andı.

HDP'li vekil teröristlerin önünde saygıyla eğildiğini belirterek "Paris'te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in anısının önünde saygıyla eğildiğimi ve katillerini ortaya çıkarma mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.