Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı ile neden dişçide görüştü? Selami Altınok A Haber’de yorumladı

GÜVENLİK TEDBİRİ Mİ?

Kılıçdaroğlu siyaset olarak bir menfaat uğruna FETÖ ile görüşmüş olabilir. Dişçiden kimse şüphelenmeyeceği için onun telefonu üzerinden bir görüşme yapılmıştır muhtemelen. Bunu bir güvenlik tedbiri olarak denemiştir.

Genel Başkanlığa geldiği süreçte FETÖ ile yapılan görüşmenin de bir sonucu olduğunu düşünüyorum.