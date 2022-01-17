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Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı ile neden dişçide görüştü? Selami Altınok A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı ile neden dişçide görüştü? Selami Altınok A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok değerlendirmelerde bulundu. Altınok yaptığı açıklamalarda görüşmenin neden dişçide yapıldığına yönelik görüşlerini paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" adlı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörist başı Fetullah Gülen ile bir dişçide yaptığı telefon görüşmesini yorumladı.

NEDEN DİŞÇİ SEÇİLDİ?

Daha güvenli bir ortam olsun diye dişçi seçilmiş olabilir. Elimde bir belge yok bu konuda. Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmeyi yaptığına inanıyorum. O süreçte montajlanmış ses kayıtlarını insanlara dinletmeye çalışıyordu. Zaman Gazetesi'ne ziyarete de gitmişti.

GÜVENLİK TEDBİRİ Mİ?

Kılıçdaroğlu siyaset olarak bir menfaat uğruna FETÖ ile görüşmüş olabilir. Dişçiden kimse şüphelenmeyeceği için onun telefonu üzerinden bir görüşme yapılmıştır muhtemelen. Bunu bir güvenlik tedbiri olarak denemiştir.

Genel Başkanlığa geldiği süreçte FETÖ ile yapılan görüşmenin de bir sonucu olduğunu düşünüyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı ile görüşmesine ilişkin detayları paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir de şunun cevabını bekliyorum, bu soruyu da sordum. Kimseye hakaret etmiyorum, iftira etmiyorum. 'Böyle bir şey yok.' desin. Mesela desin ki 'Biz Pensilvanya'yla bir diş muayenehanesinde konuştuğumuzda yurtta barış dünyada barış sözünü konuşmadık.' desin. 'Konuşmadık.' desin. Böyle bir şey söyleyiversin. 'Orada şu kişilerle beraber değildim.' desin. Söyleyemez. Karşımızda hakikaten siyaset tanımına sığdıramadığımız, bu ülkenin değerleriyle örtüştüremediğimiz bir kimlik var.

Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı ile neden dişçide görüştü? KEMAL KILIÇDAROĞLU FETÖ ELEBAŞI İLE NEDEN DİŞÇİDE GÖRÜŞTÜ?

Bakan Süleyman Soylu A Haber’de

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