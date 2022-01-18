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Marketlerde gram oyununa dikkat | Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.01.2022 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022
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Marketlerde gram oyununa dikkat | Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak?

Zincir marketlerde önce fahiş fiyat şimdi de gramaj hilesi var. Vatandaşların zincir marketlere karşı bu konuda şikayetleri artıyor. Öte yandan elektrikte kademeli tarife başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) iki kademeden oluşan sistem için sınırı 150 kilovatsaat olarak belirledi. Ekonominin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Şimdi burada marketleri ilgilendiren bir kısım olsa da markalarla ilgili bir mesele bu. Kur yükseldiğinde bunu bahane ederek fiyatları yükselttiler ama aynı hızla fiyatlar geri çekilmedi. Vatandaşlar bunu görüyor ve etiket okuyor.

Ama bir yandan da gizli zam denebilecek bir hareket oluyor. Paket hiç değişmiyor ama gramı değişiyor. Eskiden ürünlerde yuvarlak rakamlar olurdu. Şu anda hiç alışık olmadığımız gram usulleri var. Ama işte burada paketler aynı. Bunlar salça, bisküvi ve kuruyemiş gibi ürünlerde oluyor.

Pirinç, mercimek ve kuru baklagillerde de bu tarz işler oluyor. Her zaman alıştığınız bir paket var. İşte bu yüzden arkada yapılan gram düşüşünü fark etmiyoruz. Aslında burada gram düşüyor ve fiyat artıyor. Burada aynı ürüne farklı gramaj oyunu nedeniyle daha çok para verdiğimizin farkında değiliz.

Aslında kasaya geldiğimiz zaman bu kuruşları buraya bırakıyoruz. Kasaya bırakılan kuruşlar paramızın değerini düşürüyor. Paranın değerinin kaybolmaması ve sistemin işlemesi için bunu istemek zorundayız."

KADEMELİ SİSTEM BAŞLADI, FATURALARA DİKKAT! KİMLERE UYGULANACAK?

- Mesken abonelerini kapsıyor

Hangi kademeler var?

- Günlük 5 aylık 150 KWH kadar alt kademe

- 150 KWH aşan kısım üst kademe

Fiyatları nedir?

- Alt kademe 112 kuruş (137)

- Üst kademe 167 kuruş (206)

Nasıl uygulanır?

- 25 günlük tüketim: 200 KWH

- Düşük kademe: 125 KWH

- Yüksek kademe: 75 KWH

Ortalama kullanım

- Günde 10 saat açık TV: 27 KWH

- 7 gün 24 saat çalışan buzdolabı 30 KWH

- Haftada 3 gün çalışan çamaşır makinesi: 19 KWH

- Haftada 5 gün, günde 5 saat çalışan bilgisayar: 10 KWH

- Her gün 1'er saat yakılan 6 lamba: 10 KWH

- Haftada 2 gün 1'er saat kullanılan ütü: 19 KWH

Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak? KADEMELİ SİSTEM BAŞLADI! KİMLERE UYGULANACAK?
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