Marketlerde gram oyununa dikkat | Kademeli sistem başladı! Kimlere uygulanacak?

Ama bir yandan da gizli zam denebilecek bir hareket oluyor. Paket hiç değişmiyor ama gramı değişiyor. Eskiden ürünlerde yuvarlak rakamlar olurdu. Şu anda hiç alışık olmadığımız gram usulleri var. Ama işte burada paketler aynı. Bunlar salça, bisküvi ve kuruyemiş gibi ürünlerde oluyor.