İYİ Parti'nin kurucu isimlerinden Vedat Yenerer istifa etti! Meral Akşener ve ekibini bombaladı
Son dakika haberleri... İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, partisinden istifa ettiğini duyurarak bomba açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ve parti içindeki mevcut durumu eleştiren Yenerer, ''Partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır. Kirli siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.'' ifadelerini kullandı.
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, partisinden istifa etti
İYİ Parti'den istifa eden partinin kurucularından Vedat Yenerer, parti yönetiminin kendisine karşı bir tavır aldığını belirterek "Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, partisinden istifa etti. Yenerer, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
"PARTİ MERAL AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ"
İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, parti içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü söyleyerek çok sert ifadeler kullandı. Yenerer, partinin içinde milliyetçi olmayan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkanların önemli yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır." dedi.
"KİRLİ SİYASET YAPANLARIN OLDUĞU ORTAM"
Yenerer açıklamasında partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.
Son olarak, İYİ Parti'de umutla kalmış, sahada çalışan çok değerli vatanseverlere ve Türk milliyetçilerini saygıyla selamlıyorum. Sosyal medyada beni takip eden İYİ Parti'li arkadaşlarımın sayfamdan ayrılmalarına hoşgörüyle bakacağım.
Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin..
Vatanım ve milletim için çalışmaya kaldığım yerden devam edeceğime hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü ben, Mavi Gözlü Bozkurdumuz, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin ölene kadar askeriyim…
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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