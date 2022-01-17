İYİ Parti’nin kurucu isimlerinden Vedat Yenerer istifa etti! Meral Akşener ve ekibini bombaladı

"PARTİ MERAL AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ"

İYİ Parti'nin kurucularından Vedat Yenerer, parti içinde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü söyleyerek çok sert ifadeler kullandı. Yenerer, partinin içinde milliyetçi olmayan ve Türkiye karşıtı söylemleri ile öne çıkanların önemli yerlere yerleştirildiğini ifade etti. Yenerer, "Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır." dedi.

"KİRLİ SİYASET YAPANLARIN OLDUĞU ORTAM"

Yenerer açıklamasında partideki görevine kendisine hiçbir açıklama yapmadan son verildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal değil, açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. "Kirli" siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.