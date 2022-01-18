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HDP "teröre destek üssü" mü? Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile ne görüştü? İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 18.01.2022 09:34
Güncelleme:18.01.2022 09:53
Kılıçdaroğlu ve Akşener HDP'li vekile neden tepki göstermiyor? HDP'li Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHP'de kim, kimi destekliyor? Parti içi çekişme adaylık sürecini etkiliyor mu? Kılıçdaroğlu kimlere karşı? Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nu karşısına alır mı? Kılıçdaroğlu seçimlerde aday olursa CHP'yi neler bekliyor? Muhalefet neden erken seçim istiyor? Daha aday belli değilken erken seçim istemek ne kadar samimi? Ekonomide yeni dönemde neler bekleniyor? Düşük faiz yatırım ve istihdamı arttıracak mı? Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ne getirecek? Siyasetin ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi değerlendirdi.
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