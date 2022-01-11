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Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var

Son dakika haberi... PKK'lı bir teröristle terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e tepkiler çığ gibi sürerken muhalefet ise sessizliğini koruyor. Peki amaçları ne? İYİ Parti ve CHP PKK'lı fotoğrafa neden tepki göstermiyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmelerde bulundu.

PKK'lı bir teröristle terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Güzele tepkiler sürerken son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ilgili net konuştu. "PKK'lı ile karanlık ilişkilere giren HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır." dedi.

Güzel'e tepkiler çığ gibi sürerken muhalefet ise sessizliğini koruyor. Peki amaçları ne? İYİ Parti ve CHP PKK'lı fotoğrafa neden tepki göstermiyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"İBB'DE İSTİHDAM EDİLEBİLİR"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Semra Güzel'e bakınca ben şöyle bir düşünceye kapıldım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilebilir. Çünkü bir adli sicil kaydı yok. Fetullah Gülen denilen bir adam var Türkiye'de her türlü melanetin pisliğin altından bu adam çıkıyor ama o da gitse muhtemelen adli sicile başvursa onun da adli sicil kaydı çıkmayacak. Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu gibi isimlere baktığımız zaman onlarda da durum aynı. Maalesef işte böyle bir tablo ile karşı karşıyayız.

TERÖRE AÇIK VE NET DESTEKTİR

Terörle mücadelede aldığımız önemli başarıya rağmen bir takım çevreler hala daha bunları koruma ve kollama gayreti içerisindeler. Bir takım siyasi güçler de HDP'nin kapatılamayacağını kapatılmaması gerektiğini söylüyorlar. Bazıları HDP'yi şeytanlaştırmaktan bahsediyorlar. Bu teröre destektir açık ve net olarak.

TERÖRLE MÜCADELEYE KÖSTEK OLUYORLAR

Siyasi rant peşinde koşan bir takım çevreler PKK eşittir HDP gibi bir formülün içinde PKK'dan destek alıyorlar diyelim HDP'den demeyelim. Çünkü PKK eşittir HDP. Terörle mücadeleyi engelleyen, köstek olan maalesef içimizde siyasi çevreler var.

"BÜYÜK BİR FATURASI OLACAK"

Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu: Fezleke ile birlikte dokunulmazlığın kaldırılacağını düşünüyorum ve Millet İttifakı açısından büyük bir faturası olacak.

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