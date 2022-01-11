Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu’na teröre destek tepkisi

TERÖR BİTECEK BÖLÜCÜLÜK BATAĞI KURUTULACAKTIR

Türkiye'nin 2023 yılına bölücü terörü yere sererek, bu badirenin tamamiyle hayatımızdan sökülüp atılacağından en küçük kuşku duymuyorum. Türkiye, terörün belini kırıp başını ezdikten sonra ekonomik olarak sıçrayarak, milli birlik ve kardeşlik alanında gücüne güç katacaktır. Türk ile Kürt ezeli ve ebedi kardeştir, bozguncular kahpedir. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese kapımız açıktır. Tarafımız doğrudur, yönümüz haktır, karşımıza kim çıkarsa çıksın fark etmez. Terör bitecektir, bölücülük batağı kurutulacaktır. Teröristler ya bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesap verecekler ya da yok edileceklerdir.

İnsanımızın hasretle beklediği ulaşılabilecek hedefimizin huzur ve emniyet içinde olacağı, ekonomik sorunların tamamen gündemden çıkacağı bir Türkiye gerçeğidir. MHP ve Cumhur İttifakı bunu sağlamaya hazırdır. Cumhuriyetin 100. yıldönümü bu çerçevede bir milattır. Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti bu meşalenin aydınlığına yürümektedir. 29 Ekim 1923 geçmişten keskin bir kopuş olmayıp tam tersine yeni bir soluğu olarak belirmiştir. Tarihin her döneminde Türk milleti, Türk ve İslam coğrafyaları hedef olmuştur.