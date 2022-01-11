Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na teröre destek tepkisi
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Açıkça soruyorum; DİAYDER iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu, geçmiyor mu? Terör aparatı DİAYDER'in bölücü unsurlarıyla toplantı yaptı mı, yapmadı mı?" şeklinde konuştu. Kazakistan'daki kaosa da değinen Bahçeli, "Kazakistan’daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağının araştırılması elzemdir." dedi. Türk Tabipleri Birliği'nin çalışmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bugün değilse ne zaman kapatılacak" ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Bahçeli, DİAYDER iddianamesi ve HDP'li vekilin sevgilisinin terörist çıkmasını gündeme getirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin Türk düşmanlarının çatısı haline geldiğini dile getirdi.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Şehit babalarına veda ve minnet borcunu ödemeliyiz. Biz terör örgütüne eleman devşiren HDP'yi Türk siyasetinde görmeye bir saniye dayanamıyoruz. Terör kampalarında eğitim alacaklar, sonra karşımıza geçip insan hakları dersi verecekler. Bunlar ne utanmazlıktır, ne pervasızlıktır.
TBMM'DE TERÖRİST İSTEMİYORUZ
Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de yapmasını bekliyoruz. Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazelik, ne pişkinliktir.
CHP VE İP'E ÇOK SERT SÖZLER: ADAM OLURSUNUZ
HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için suya sabuna dokunmaktan kaçınanlar, samimiyet fukarasıdır. Zira, her şey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri, çekinmeyin; telaşa kapılmayın, yürekliyseniz itiraf edin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz. İP'in genel başkanı , Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman mehmetçiklerimize rahmet diliyorum dedi. Burada patlayan nedir belli değil. Patlatan kimdir belli değil. PKK'ya YPG'ye tek bir açıklama yoktur. PKK bomba patlattı derseniz adam olursunuz.
KILIÇDAROĞLU'NA BAKARSANIZ MASAL DİNLERSİNİZ
CHP Genel Başkanı geçen hafta katıldığı bir televizyon programında bir yalana bin yalan ekleyerek şu ibret verici değerlendirmelerde bulundu: Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik? Terörle mücadelede yapmayın mı dedik? Hayır, bu temelsiz, mesnetsiz açıklamayı duyduktan sonra ne söylesek boştur. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini iki yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 26 Eylül 2021 günü oylanırken CHP hayır dedi. mi? Elbette dedi. Bu tezkereye HDP hayır dedi mi? Kuşkusuz dedi
İP sadece 2-3 milletvekiliyle oylamaya iştirak edip kerhen evet dedi mi? Bu da oldu. Gönülsüz 2-3 evetle durumu kurtarmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu'na bakarsanız Suriye'ye barış getireceğiz masalını dinleyeceksiniz. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit oldu diye sorup, Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanan Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor?
KILIÇDAROĞLU'NA DİAYDER TEPKİSİ
Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden teftiş sürecinde görevli müfettişlere ateş püskürüyor. İmralı canisi tarafından kurulan PKK ve KCK yapılanması arasında yer alan DİADER referansıyla işe alınanların destekçisi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bize Saray'ın sözcüsü diyen Kılıçdaroğlu, Kandil'in tedarikçisidir.
Açıkça soruyorum; Kılıçdaroğlu adı DİAYDER iddianamesinde geçiyor mu geçmiyor mu? Bölücü unsurlarıyla toplantı yaptı mı, yapmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle. Adamsan bu soruların cevabını ver. Yalan söylemek vicdanı müebbete mahkum eden suçtur.
TERÖR BİTECEK BÖLÜCÜLÜK BATAĞI KURUTULACAKTIR
Türkiye'nin 2023 yılına bölücü terörü yere sererek, bu badirenin tamamiyle hayatımızdan sökülüp atılacağından en küçük kuşku duymuyorum. Türkiye, terörün belini kırıp başını ezdikten sonra ekonomik olarak sıçrayarak, milli birlik ve kardeşlik alanında gücüne güç katacaktır. Türk ile Kürt ezeli ve ebedi kardeştir, bozguncular kahpedir. Bizim gönlümüzde herkese yetecek kadar sevgi vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese kapımız açıktır. Tarafımız doğrudur, yönümüz haktır, karşımıza kim çıkarsa çıksın fark etmez. Terör bitecektir, bölücülük batağı kurutulacaktır. Teröristler ya bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesap verecekler ya da yok edileceklerdir.
İnsanımızın hasretle beklediği ulaşılabilecek hedefimizin huzur ve emniyet içinde olacağı, ekonomik sorunların tamamen gündemden çıkacağı bir Türkiye gerçeğidir. MHP ve Cumhur İttifakı bunu sağlamaya hazırdır. Cumhuriyetin 100. yıldönümü bu çerçevede bir milattır. Türk milleti bağımsızlık onuruna düşkün bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti bu meşalenin aydınlığına yürümektedir. 29 Ekim 1923 geçmişten keskin bir kopuş olmayıp tam tersine yeni bir soluğu olarak belirmiştir. Tarihin her döneminde Türk milleti, Türk ve İslam coğrafyaları hedef olmuştur.
KAZAKİSTAN'DAKİ PROTESTOLAR
Bize göre mağdur kitlelerin hak arayışı değildir. Ekonomik sıkıntıların siyasal itirazlarla tepkiye girmesi, yabancı vakıfların, STK'ların, taşeron siyasetçilerin kışkırtmasıyla iç isyan ve karışıklıklar tahrik edilmelidir. Bu söylediklerim vehim sonucu olarak değerlendirilmemelidir. Toplumların siyasi ve ekonomik taleplerin, dış güçlerin vasıtasıyla silaha dönüştürülmekte, beliren namlu ise bu toplumlar tarafından kendi devletlerine, kendi bağımsızlıklarına çevrilmektedir.
Yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağı araştırılmalıdır. Kazakistan'ın iç işlerine saygımız sonsuzdur fakat kardeşlerimizle dayanışmamız şarttır. Kazakistan'da bugün yapılan yarın Türkiye'de test edilmek istenecektir. Söylemler benzerdir, propaganda kaynakları birbirine çok yakındır.
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