Semra Güzel kimdir? PKK’lı teröristin sevgilisi çıkan milletvekili Semra Güzel kim?
PKK’lı teröristin sevgilisi olduğu öğrenilen Semra Güzel kimdir? Sosyal medyada gündem olan isimlerden birisi olan Semra Güzel kim? HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, sevgilisiyle olan fotoğrafları ortaya çıktı. Terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Peki; Semra Güzel kimdir?
Semra Güzel kimdir? PKK'lı teröristin sevgilisi olduğu öğrenilen ve fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel kimdir sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Fotoğraftaki kişinin 2017 yılında adıyaman kırsalında öldürülen Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora olduğu belirlendi. Peki; Semra Güzel kimdir?
SEMRA GÜZEL KİMDİR?
Doktor; İlk, orta ve lise eğitimini Viranşehir'de tamamladı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
DHY kurasıyla Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine atandı (Mayıs 2009). Kasım 2010'da Nusaybin 1 No'lu ASM'de Aile Hekimliği görevine geçti.
Eylül 2012'de TUS ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünü kazandı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasında görev aldı. Diyarbakır Tabip Odasında Eş Başkanlık sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.
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