Son dakika: Sevgilisi PKK’lı terörist çıkan HDP’li vekil Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye bakacağız. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FEZLEKE CMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

HDP'li güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.