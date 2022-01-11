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HDP’nin PKK bağı ne durumda? Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi? Hemen seçim sloganının amacı ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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HDP’nin PKK bağı ne durumda? Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi? Hemen seçim sloganının amacı ne?

Terörist sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li Semra Güzel hakkında fezleke düzenlendi. Tüm dünyada yaşanan ekonomik sorunlara karşı Türkiye gereken adımları atıyor ve sorunların çözümü için çalışıyor. Öte yandan ise sorunlar sadece Türkiye’de varmış gibi fırsatçılık yapan muhalefet partileri ‘hemen seçim’ diyerek propaganda yapıyor. A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Uşak Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İsmail Güneş değerlendirdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in açıklamaları:

"Kürt kardeşlerimizle birlikte uzun yıllardır bu coğrafyada yaşamaktayız. Kürt kardeşlerimiz herkes gibi Türkiye'nin asli unsurudur. Türkiye'de Kürt problemi yoktur var olan sorunlarda AK Parti iktidara geldikten sonra giderilmiştir. Terör örgütün amacı net ve açıktır, Türkiye'yi bölmektir.

Dolayısıyla bunun siyasi uzantısı olan HDP, Türkiye ile birlikte hareket edememektedir. Siyaseten aldığı tavırlara bakıldığı zamanda bir takım illegal örgütlerle de örtüşmektedir. HDP, Türkiye Cumhuriyeti devletinin verdiği siyasi hakkı yanlış kullanmaktadır.

HDP'li bir vekilin teröristle fotoğrafının çıkmasının da PKK ile kol kola olduklarının net şekilde göstermektedir. Muhalefet partilerinin amacı 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar gitsin de biz kimle beraber olursak olalım modunda' hareket ediyorlar. Onlarda kiminle yol yürüdüklerinin farkında ve bunu toplumdan gizlemek için kaçınıyorlar.

Bunlar birlikte hareket ettiklerinde Türkiye'nin güvenliği için nasıl hareket edecekler? Bunlar PKK'nın isteklerini kabul edip Türkiye'nin bölünmesini kabul mu edecekler? Vatandaşlarımız bunların kimlerle beraber olduklarını görüyorlar. Meral Akşener geçtiğimiz günlerde Uşak'a geldin ve buradan büyük bir hüsranla ayrıldı. Biz de bunların birlikteliklerini vatandaşlarımıza anlatıyoruz.

2 yıldır tüm dünyanın yaşadığı bu pandemi neticesinde emtia fiyatları çok yükseldi, doğalgaz fiyatları 4 kat yükseldi. Kömür, petrol ve şeker fiyatları yukarı doğru ivmelendi. Bu sadece bizim ülkemize özel bir durum değil tüm dünyada var olan bir olay. Dolayısıyla dünyada kapanmalar olduğu için üretimler kısıtlandı ve herkes bundan etkilendi.

Tüm dünyayı etkileyen ekonomideki durum sadece Türkiye'de varmış gibi göstermek isteyen muhalefet partileri fırsat olarak kullanmak istedi ama vatandaşımız durumun farkında. Vatandaşımız durumun farkında ve bu problemi de yine AK Parti'nin çözebileceğinin farkında ve buna inanıyor. Bu sorunları çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Geçtiğimiz aralık ayında doların çok hızlı yükselmesini fırsat bildiler ve burada bir kendilerinde hakim olan 'erken seçim' düşüncesine kapıldılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize müdahalesi sonrası düşüş olması onları hayal kırıklığına uğradılar.

Kendi içlerinde kim aday olacak noktasında sorunları var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için büyük çaba gösteriyor. Pek olacak gibi de gözükmüyor ama. Onlarda adayın kim olduğu bizim için önemli değil."

Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi? MUHALEFET SİYASİ FIRSATÇILIK PEŞİNDE Mİ?
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