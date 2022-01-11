HDP’nin PKK bağı ne durumda? Muhalefet siyasi fırsatçılık peşinde mi? Hemen seçim sloganının amacı ne?

2 yıldır tüm dünyanın yaşadığı bu pandemi neticesinde emtia fiyatları çok yükseldi, doğalgaz fiyatları 4 kat yükseldi. Kömür, petrol ve şeker fiyatları yukarı doğru ivmelendi. Bu sadece bizim ülkemize özel bir durum değil tüm dünyada var olan bir olay. Dolayısıyla dünyada kapanmalar olduğu için üretimler kısıtlandı ve herkes bundan etkilendi.