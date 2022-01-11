11 Ocak 2022, Salı
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Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var
Son dakika haberi... PKK'lı bir teröristle terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e tepkiler çığ gibi sürerken muhalefet ise sessizliğini koruyor. Peki amaçları ne? İYİ Parti ve CHP PKK'lı fotoğrafa neden tepki göstermiyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmelerde bulundu.