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Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 13:01
Son dakika haberi... PKK'lı bir teröristle terör kampında fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e tepkiler çığ gibi sürerken muhalefet ise sessizliğini koruyor. Peki amaçları ne? İYİ Parti ve CHP PKK'lı fotoğrafa neden tepki göstermiyor? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Zakir Avşar, A Haber canlı yayınında flaş değerlendirmelerde bulundu.
Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! MUHALEFETİN SEMRA GÜZEL SESSİZLİĞİ!
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Muhalefetin Semra Güzel sessizliği!
Muhalefetin Semra Güzel sessizliği!
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