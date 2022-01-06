Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan CHP’li Özgür Özel’in Kur’an kurslarına saldırısına tepki gösterdi! Kabul edilemez

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Diyanet İşleri Başkanılığımızın okul öncesi evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş çağ dışıymış. Bre gafil! Asıl çağ dışı sensin! Senin zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen, asıl senin gibi marjinal at gözlükleriyle bakanlardır. Şimdi ben buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Anayasal bir kurum olan Diyanet'in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorusunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızının Kur'an'ı, peygamber efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor.