Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özgür Özel'in Kur'an kurslarına saldırısına tepki gösterdi! Kabul edilemez
CHP'nin İslam düşmanlığı her geçen gün artarken bir saldırı da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kur'an kurslarına yapılan saldırıya "Bedelini ödeyecekler" diyerek tepki gösterdi. CHP'li Özel'in sözlerine bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş yaptığı açıklamada, "Kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik, 'Ortaçağ zihniyeti' benzetmesine tepkiler sürüyor. Özel'in sözleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a soruldu. Erbaş, Özel'in sözlerini 'Talihsiz' olarak nitelendirdi, "Milletimizi kimse bu tür yorumlarla rahatsız etmesin" dedi.
"TALİHSİZ BİR KONUŞMA"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu tarz konuşmaların doğru olmadığını belirterek CHP'li Özel'e şu ifadeleri kullanarak tepki gösterdi;
Talihsiz bir konuşma olmuştur. Ortaçağa benzetilmiştir. Ortaçağ karanlığı ve zihniyeti arkasından gelir ki, bu ortaçağ karanlığı zihniyeti İslam medeniyeti ile alakalı değildir. Tamamen Batı'nın bir tanımlamasıdır. İslam dünyasında ilmi gelişmeler zirveye tırmanırken, Batı'da büyük bir karanlık dönem yaşanıyordu.
"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"
Çocukların din eğitimini ortaçağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir değil. Milletimiz büyük bir tepki gösterdi. Biz de çeşitli vesilelerle tepkimizi gösterdik. Gönül ister ki kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin.
CHP'Lİ ÖZEL KUR'AN KURSLARI İÇİN NE DEMİŞTİ?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra, Peygamberimizin hayatı ve İslam dini değerlerinin öğretildiği Kur'an kurslarını hedef aldı.
Özel'in, "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." sözleri büyük tepki topladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Özgür Özel ve CHP yönetimine ateş püskürdü.
Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
Diyanet İşleri Başkanılığımızın okul öncesi evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş çağ dışıymış. Bre gafil! Asıl çağ dışı sensin! Senin zihniyetin. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen, asıl senin gibi marjinal at gözlükleriyle bakanlardır. Şimdi ben buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Anayasal bir kurum olan Diyanet'in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorusunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızının Kur'an'ı, peygamber efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor.
İslam tarihinin en parlak dönemlerine, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı Orta Çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşamak evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz. Milletimize kimliğini ve karakterini veren muhaddes değerlerini aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman, peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.
Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı, bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bendelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz. CHP Genel Başkanı, başta Orta Çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, selahiyete kavuşturmalı, şayet yapamıyorsa çıkıp milletten ve ddiyanet camiamızdan özür dilemeli. Aksi taktirde milletimiz gereken dersi sandıkta verecektir.
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