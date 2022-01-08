Türk hekimlerinin başarısı TURKOVAC! Nasıl geliştirildi, varyantlara karşı ne kadar etkili?
Yerli aşımız olan TURKOVAC, koronavirüs salgınında alternatif aşı olarak kullanıma sunuldu. TURKOVAC'ta şu ana dek yan etkiye rastlanmadı. Peki TURKOVAC nasıl geliştirildi? Hangi aşamalardan geçti? Koruyuculuğu ne kadar? Kaç kişi aşılandı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur konuğu olan TURKOVAC aşının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış değerlendirdi.
Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklamaları:
"TURKOVAC aşımız birçok ilde şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Oldukça yoğun bir ilgi var bu da bizi çok memnun ediyor. TURKOVAC aşısının olduğu koltuklarda sıra olduğunu duyuyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor.
20 aydır bu süreci bekliyorduk. Çok şükür acil kullanıma girdi ve şu anda milletimiz milli aşımız TURKOVAC ile buluşmuş oldu. Dünyadaki tüm aşılar TURKOVAC da dahil hepsi Wuhan'daki virüse karşı yapıldı.
Aşıların şu anda varyantlara karşı etkinliği araştırılıyor. Biz de aşıyı Erciyes Üniversitemizde geliştirdiğimiz için hangi varyant pik yaptıysa o varyantın etkinliğini araştırıyoruz.
Alfa ve delta varyantına karşı etkinliğini araştırdık ve yüzde 100 etkili olduğunu gördük. Fareler üzerinde yaptığımız testler bize bu sonucu verdi. İnsanlar üzerindeki etkilerinin de araştırmaları olacaktır bu ikisi karıştırılması. Şu anda zaten hiçbir aşı da bu varyantlara karşı yapılmadı."
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