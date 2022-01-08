Türk hekimlerinin başarısı TURKOVAC! Nasıl geliştirildi, varyantlara karşı ne kadar etkili?

Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın açıklamaları:

"TURKOVAC aşımız birçok ilde şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Oldukça yoğun bir ilgi var bu da bizi çok memnun ediyor. TURKOVAC aşısının olduğu koltuklarda sıra olduğunu duyuyoruz bu da bizi çok mutlu ediyor.