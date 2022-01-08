Özgür Özel'e sus talimatı mı verildi? Özgür Özel istifa edecek mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet'in okul öncesi Kur’an kurslarıyla ilgili “Orta Çağ” zihniyeti nitelemesinde bulundu. Özel bu açıklamalarından sonra Bingöl’de şehit yakınına ağır küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan gibi kayıplara karıştı. CHP'lilerin İslam'ı ve Kur'an'ı hedef almasına tepkiler artıyor. Peki CHP neden din düşmanlığı yapıyor? CHP neden din eğitiminden rahatsız? Toplumun sinir uçları ile neden oynanıyor? Gündemin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Hakkı Öcal, Dr. Avukat Mehmet Sarı ve gazeteci Murat Özer değerlendirdi.

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