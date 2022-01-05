Özgür Özel istifa edecek mi? Toplumun sinir uçları ile neden oynanıyor?

NEYİ KASTETTİN?

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Özgür Özel'in savunmasına dair ya da parti tarafında 'bu iş doğru olmadı' gibi bir bilgi yok. Özgür Özel 'bunu kastetmedim' demiş. Peki neyi kastettin? Kur'an kurslarına ilişkin sözleri ortada. CHP'de bu tarz açıklamalar çok oluyor. Tam olarak ne demek istiyorsanız bunu tam olarak söyleyin biz de bunu tam anlayalım.

NE SÖYLEMEK İSTEDİĞİ ORTADA

Bu çok ciddi bir problem. Derdini anlatabilecek bir yaştasın. Belli bir eğitim almışsın. Hadi kitap okumadın ama günde bir tane gazeteye göz atıyorsun. Öyle ya da böyle bir şekilde derdini anlatabilirsin. Basit şekilde dersini anlat. 'Ben bunu kastetmedim' böyle bir durum yok. Ama senin derdin zaten bu (Kur'an kursları) ama tepki alınca 'bu değildi' diyorsun. Bu tarz işler çok yorucu.