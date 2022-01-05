Özgür Özel istifa edecek mi? Toplumun sinir uçları ile neden oynanıyor?
CHP'lilerin İslam'ı ve Kur'an'ı hedef almasına tepkiler artıyor. CHP'liler dini değerleri hedef aldı, Kemal Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi? Özgür Özel istifa edecek mi? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci Yazar Ali Saydam ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı. Türkiye'nin geleceği olan çocuklara milli ve manevi değerlerin yanı sıra el becerileri, fiziki eğitimlerin verildiği Kur'an kurslarını "Orta Çağ" zihniyeti olarak niteledi. Özgür Özel'in din düşmanlığına tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki Özgür Özel istifa edecek mi? CHP'liler dini değerleri hedef aldı, Kılıçdaroğlu özür dileyecek mi?
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, İletişimci Yazar Ali Saydam ve Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
NEYİ KASTETTİN?
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Özgür Özel'in savunmasına dair ya da parti tarafında 'bu iş doğru olmadı' gibi bir bilgi yok. Özgür Özel 'bunu kastetmedim' demiş. Peki neyi kastettin? Kur'an kurslarına ilişkin sözleri ortada. CHP'de bu tarz açıklamalar çok oluyor. Tam olarak ne demek istiyorsanız bunu tam olarak söyleyin biz de bunu tam anlayalım.
NE SÖYLEMEK İSTEDİĞİ ORTADA
Bu çok ciddi bir problem. Derdini anlatabilecek bir yaştasın. Belli bir eğitim almışsın. Hadi kitap okumadın ama günde bir tane gazeteye göz atıyorsun. Öyle ya da böyle bir şekilde derdini anlatabilirsin. Basit şekilde dersini anlat. 'Ben bunu kastetmedim' böyle bir durum yok. Ama senin derdin zaten bu (Kur'an kursları) ama tepki alınca 'bu değildi' diyorsun. Bu tarz işler çok yorucu.
Özgür Özel'in tam olarak söylemek istediği ortada. Delikanlı gibi söylediklerine göğüs ger. 'Evet, ben bunu dedim' diye konuş. Parti yönetimi bunu kabul etmiyor ki savunması alsın ya da bir adım atsın. Parti yönetimi de aynı şeyi söylüyor: Siz Özgür Özel'i yanlış anladınız. Ben ne yaptıklarını anlamakta cidden zorlanıyorum.
CHP'NİN TEPEDEN İNME ANLAYIŞI
CHP gerçekten zor bir parti. Taktiksel olarak 'İstanbul seçimlerinde Kur'an okuyacağız, cumaya gideceğiz. Hatta Canan Kaftancıoğlu'na dua bile ettirdiler.' bunları yapıyor. Buna uyum sağlamak zordur yani. Burada bir karar vermeleri lazım. Laikliğe, muhafazakarlara bakış açımız budur diye. Gizli bir ajanda ile yürürseniz mutlaka açık verirsiniz. En olmadı rüyanızda sayıklarsınız. CHP'nin jakoben bir laiklik anlayışı var. Tepeden inme ve dayatmacı.
İBB'DE İŞÇİ KIYIMLARI
Hakikatten trajik bir durum. Hiç kimseyi aidiyeti üzerinden hiçbir şekilde tasfiye etmeyeceğiz deyip geldiler İBB'yi kazandılar hemen ertesi gün 14 bin kişiyi işten kovdular. Doğal olarak bir çoğu AK Parti'ye yakındı. Bunu anlayacak kadar istihbaratınız varsa o zaman PKK ile iltisaklı bu kadar adam nasıl alındı? Bundan nasıl haberiniz yok? Savunma yaptıkça batan bir durum var. Akılalmaz bir şey. Orada sınıfta kaldılar.
REFERANSLARINI BATI'DAN ALAN ZİHNİYET
İletişimci Yazar Ali Saydam: Ben meşhur fıkraya benzetiyorum. Bilmece sormuş biri ötekine. Öteki de kaybeden tarafta olmak isteyen bir yaklaşımla cevap vermiş. Demiş ki soruyu soran şu hayvan kimdir kışları sıcağı sever, şöminenin yanında oturur, miyav miyav der. Timsah demiş öteki. Böyle bir durum var ortada. Özgür bey aslında fikrini zikrediyor. Yani arada bir çelişki yok fikriyle zikri arasında bence. Onların o zihniyet inançları herkes mülteci irticacı herkes şeriatçı. Karanlık çağa götürmek isteyen insanlar bunlar. Böyle bir inançla dini eğitimle ilgili birden bire Orta Çağ dedikleri zaman onların bu karanlık çağ dedikleri Batı'nın Orta Çağı'nı kastediyorlar. Oysa şahane yüz yıl dedikleri yüz yılda Osman İmparatorluğu'nun her alanda felsefede tıpta astronomide büyük yol aldığı yıllar. Böyle bir dönemi karanlık çağ diye tanımlamak da yine referanslarını Batı'dan alan bir zihniyet.
MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR
CHP'nin eski bir yükü. Bu bagajı atmak istiyorlar. Helalleşelim falan. Birden bire karşılarına 28 Şubat geliyor. 28 Şubat ile nasıl helalleşeceksin? Kolay değil o mızrağı sokacak kılıf yok. Hangi çuvala sokacaksın o mızrağı?
İnsanlar ekmek de yemeye bilirler, ekonomik olarak da sıkıntı çekebilirler ama inançlarıyla kimseyi oynatmazlar. Bu Türkiye'nin ortak ruhi şekillenmesinin en nazik parçalarından biridir. O tele dokunduğunuz zaman öter.
ÜLKESİNE YABANCILAŞMANIN SON ÖRNEĞİ
Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu: Topluma yabancılaşma ülkesine ve o ülkenin aslında bütün en önemli dinamiklerine yabancılaşmanın belki son bir örneği oldu Özgür beyin açıklaması. Türkiye toplumu hangi sorunu yaşarsa yaşasın öncelikle o sorunu çözecek olanların kendi değerlerine olan saygı boyutuyla bir değerlendirme yapar.
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