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CHP’nin din eğitimi rahatsızlığı! İslam hazımsızlığının nedeni ne? Özgür Özel'e istifa çağrısı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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CHP’nin din eğitimi rahatsızlığı! İslam hazımsızlığının nedeni ne? Özgür Özel’e istifa çağrısı

CHP neden din eğitimine karşı? CHP'li Özgür Özel din eğitimine neden 'Orta Çağ' zihniyeti dedi? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, Özgür Özel'i istifaya davet etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çocuklar için açılan Kur'an kurslarını 'Orta Çağ' zihniyeti olarak nitelendirmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor.

Peki din düşmanlığının amacı ne? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Toplumsal değerlerle neden kavgalılar? Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı ile çeliş miyor mu?

İBB'ye "terör teftişi" ne anlama geliyor? Terör örgütüleri ile iltisaklı kişiler İBB'ye nasıl girdi? AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, Özgür Özel'i istifaya davet etti.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Maalesef bazen ne kadar cambaza bak deseler de ve toplumumuzu farklı görüntülerle yanıltmaya çalışsalar da ilk fırsatı bulduklarında gerçek yüzünü CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi ortaya koyuyor.

SAPKIN BİR NOKTADA

Bir de işin garip tarafı kendi gittikleri yönün ne kadar aksi bir yön olduğunu kendileri söylüyorlar. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mustafa Kemal Atatürk kurdu CHP kurdu diyorlar ama bugün kendileri kurduğu Diyanet'in eğitimine öğretimine 'Orta Çağ' zihniyeti diyorlar. CHP'nin başlangıç noktasından bugün ne kadar sapkın bir noktada olduğunun en büyük göstergesi.

ÖZEL'E İSTİFA ÇAĞRISI

Özgür Özel'i ben istifaya davet ediyorum. Gerçekten böyle yüzde 99'u Müslüman olan devletin resmi kurumu tarafından yapılan bir eğitime ve İslamiyet'in medeniyet değerlerine bunu diyebilmek öyle rastgele söylenen bir söz değil. O sözü söyleyenler TBMM'de bence bir partiyi temsil hak ve yetkisine de sahip olmamalı diyorum.

Lütfü Türkkan'ın yaptığının bir benzerini hatta daha vahim olanını Özgür Özel yapmıştır. Bunun mutlaka milletimizin gözünde gönlünde gerekli cevabı cezayı görecektir. Ama siyaseten eğer Kılıçdaroğlu helalleşelim diyor bu noktada samimiyse bu anlamda da ona işte bu samimiyetini ortaya koyacak ciddi bir çalışma alanı da gözüküyor.

İBB'DE TERÖRLE İLTİSAKLI PERSONEL

Yapılan işlemler gayet hukuka uygun. İdari yapımıza ve denetimimize uygun bir şekilde yapılıyor. Bu müfettiş uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından Sayıştay tarafından denetim uygulamaları AK Parti, CHP'li, HDP'li veya başka parti belediyesi ayrım gözetmeden hepsi sırasıyla zaman dilimi içerisinde veya şikayet üzerine yapılan incelemeler bu çerçevede. Ama yarası olan gocunur. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali bunlar maalesef rutin denetimlerde kendilerinden korktukları için çekindikleri için önceden feryat figan ediyorlar. Dikkatleri başka bir noktaya çekmeye çalışıyorlar.

Özel’e istifa çağrısı ÖZEL'E İSTİFA ÇAĞRISI

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