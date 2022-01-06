CHP’nin din eğitimi rahatsızlığı! İslam hazımsızlığının nedeni ne? Özgür Özel'e istifa çağrısı
CHP neden din eğitimine karşı? CHP'li Özgür Özel din eğitimine neden 'Orta Çağ' zihniyeti dedi? İslam hazımsızlıklarının nedeni ne? AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, Özgür Özel'i istifaya davet etti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çocuklar için açılan Kur'an kurslarını 'Orta Çağ' zihniyeti olarak nitelendirmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konu ile ilgili sessizliğini sürdürüyor.
Peki din düşmanlığının amacı ne? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Toplumsal değerlerle neden kavgalılar? Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı ile çeliş miyor mu?
İBB'ye "terör teftişi" ne anlama geliyor? Terör örgütüleri ile iltisaklı kişiler İBB'ye nasıl girdi? AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yağcı, Özgür Özel'i istifaya davet etti.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ
Maalesef bazen ne kadar cambaza bak deseler de ve toplumumuzu farklı görüntülerle yanıltmaya çalışsalar da ilk fırsatı bulduklarında gerçek yüzünü CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi ortaya koyuyor.
SAPKIN BİR NOKTADA
Bir de işin garip tarafı kendi gittikleri yönün ne kadar aksi bir yön olduğunu kendileri söylüyorlar. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mustafa Kemal Atatürk kurdu CHP kurdu diyorlar ama bugün kendileri kurduğu Diyanet'in eğitimine öğretimine 'Orta Çağ' zihniyeti diyorlar. CHP'nin başlangıç noktasından bugün ne kadar sapkın bir noktada olduğunun en büyük göstergesi.
ÖZEL'E İSTİFA ÇAĞRISI
Özgür Özel'i ben istifaya davet ediyorum. Gerçekten böyle yüzde 99'u Müslüman olan devletin resmi kurumu tarafından yapılan bir eğitime ve İslamiyet'in medeniyet değerlerine bunu diyebilmek öyle rastgele söylenen bir söz değil. O sözü söyleyenler TBMM'de bence bir partiyi temsil hak ve yetkisine de sahip olmamalı diyorum.
Lütfü Türkkan'ın yaptığının bir benzerini hatta daha vahim olanını Özgür Özel yapmıştır. Bunun mutlaka milletimizin gözünde gönlünde gerekli cevabı cezayı görecektir. Ama siyaseten eğer Kılıçdaroğlu helalleşelim diyor bu noktada samimiyse bu anlamda da ona işte bu samimiyetini ortaya koyacak ciddi bir çalışma alanı da gözüküyor.
İBB'DE TERÖRLE İLTİSAKLI PERSONEL
Yapılan işlemler gayet hukuka uygun. İdari yapımıza ve denetimimize uygun bir şekilde yapılıyor. Bu müfettiş uygulaması İçişleri Bakanlığı tarafından Sayıştay tarafından denetim uygulamaları AK Parti, CHP'li, HDP'li veya başka parti belediyesi ayrım gözetmeden hepsi sırasıyla zaman dilimi içerisinde veya şikayet üzerine yapılan incelemeler bu çerçevede. Ama yarası olan gocunur. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali bunlar maalesef rutin denetimlerde kendilerinden korktukları için çekindikleri için önceden feryat figan ediyorlar. Dikkatleri başka bir noktaya çekmeye çalışıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM takvimi: 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Beklenen açıklama: 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) yattı mı?
- Üniversiteler online, uzaktan eğitime geçecek mi? 2021-2022 üniversiteler kapanacak mı? YÖK son açıklamalar...
- Ocak ayı bursları ne zaman yatacak 2022? KYK bursları ayın kaçında yatacak? İşte tarihler...
- Özel sektöre AGİ verilecek mi? 4.500 TL, 5.000TL, 5.500 TL ve 6.000 TL maaş alanlardan AGİ kalktı mı? Son değerlendirmeler...
- Bitcoin neden düşüyor 2022? Bitcoin neden düştü? Bitcoin son dakika Twitter yorumları...
- Engelli, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret zammı sonrasında ödemeler arttı...
- Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar kapanıyor mu? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Açıklama geldi...
- Karantina süresi kaç gün oldu? Yeni karantina süresi kaç gün? Bilim Kurulu sonrasında açıklandı...
- Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır? Google Alanya depremini nasıl bildi? Google deprem uyarı sistemi işlemleri...