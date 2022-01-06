CHP’nin din eğitimi rahatsızlığı! İslam hazımsızlığının nedeni ne? Özgür Özel’e istifa çağrısı

CHP'NİN GERÇEK YÜZÜ

Maalesef bazen ne kadar cambaza bak deseler de ve toplumumuzu farklı görüntülerle yanıltmaya çalışsalar da ilk fırsatı bulduklarında gerçek yüzünü CHP zihniyeti her zaman olduğu gibi ortaya koyuyor.

SAPKIN BİR NOKTADA

Bir de işin garip tarafı kendi gittikleri yönün ne kadar aksi bir yön olduğunu kendileri söylüyorlar. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Mustafa Kemal Atatürk kurdu CHP kurdu diyorlar ama bugün kendileri kurduğu Diyanet'in eğitimine öğretimine 'Orta Çağ' zihniyeti diyorlar. CHP'nin başlangıç noktasından bugün ne kadar sapkın bir noktada olduğunun en büyük göstergesi.