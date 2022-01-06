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Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Stajyerler ne kadar kazanacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
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Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Stajyerler ne kadar kazanacak?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısından sonra açıklandı. Peki emekliler kaç para alacak? Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kafalar biraz karıştı. 2 bin 500 liranın altında maaş kalmaması sonra memur emeklileri için ek protokolün yapılması akıllarda soru işareti oluşturdu. Bizler de biri iki hesap yapıp bunları aktarmaya çalıştık.

Yapılan işlemlerin yasal düzenlemeyle çıkması gerekiyor. Bu da Meclis'e geldi. Bu düzeleme Meclis'ten hızlıca çıkacaktır. Bu ay ki maaşlara da zamlar yansıyacak.

EMEKLİYE MAAŞ HESABI

SSK VE BAĞKUR EMLEKLİSİ

Maaş: 2.250 TL

Zamlı maaş: 2.250 X % 25.47 = 2.823 TL

Maaş: 1800 TL

Zamlı maaş: 1.800 X % 25,47 = 2.258,46 TL

Seyyanen zam: 2.258,46 + 241,54 = 2.500 TL

MEMUR EMEKLİSİ

En düşük maaş: 3.275,90 TL

Zamlı maaş: 3.275,90 X % 30.95 = 4.289,80 TL

DUL YETİM MAAŞI

En düşük maaşlar

Eski: 1.500 TL

Yeni. 2500 TL

Maaş oranı Eski Yeni

Yüzde 75 1.125 TL 1.412 + 463 = 1.875 TL

Yüzde 50 750 TL 941 + 309 = 1.250 TL

Yüzde 25 375 TL 471 + 154 = 625 TL

Enflasyon artışı: Yüzde 25.47

Toplam artış oranı: Yüzde 66,6

STAJYERE YENİ MAAŞ

Nasıl hesaplanıyor?

Net asgari ücret: 4253,40 TL

Stajyer maaşı: 4253,4 X % 30 = 1.276

Devlet katkısı ne kadar

20 ve fazla personel: 1.276,02 X 1/3 = 425,34 TL

20'den az personel: 1.276,02 X 2/3 = 850,68 TL

BES'TE YENİ DÖNEM

Devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıktı

45 yaşın üstündekiler de otomatik BES'e katılabilecek

İhtiyacı olan tasarrufun yüzde 50'sini çekebilecek

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