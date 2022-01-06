Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Stajyerler ne kadar kazanacak?

Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Kafalar biraz karıştı. 2 bin 500 liranın altında maaş kalmaması sonra memur emeklileri için ek protokolün yapılması akıllarda soru işareti oluşturdu. Bizler de biri iki hesap yapıp bunları aktarmaya çalıştık.