Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Stajyerler ne kadar kazanacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısından sonra açıklandı. Peki emekliler kaç para alacak? Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Kafalar biraz karıştı. 2 bin 500 liranın altında maaş kalmaması sonra memur emeklileri için ek protokolün yapılması akıllarda soru işareti oluşturdu. Bizler de biri iki hesap yapıp bunları aktarmaya çalıştık.
Yapılan işlemlerin yasal düzenlemeyle çıkması gerekiyor. Bu da Meclis'e geldi. Bu düzeleme Meclis'ten hızlıca çıkacaktır. Bu ay ki maaşlara da zamlar yansıyacak.
EMEKLİYE MAAŞ HESABI
SSK VE BAĞKUR EMLEKLİSİ
Maaş: 2.250 TL
Zamlı maaş: 2.250 X % 25.47 = 2.823 TL
Maaş: 1800 TL
Zamlı maaş: 1.800 X % 25,47 = 2.258,46 TL
Seyyanen zam: 2.258,46 + 241,54 = 2.500 TL
MEMUR EMEKLİSİ
En düşük maaş: 3.275,90 TL
Zamlı maaş: 3.275,90 X % 30.95 = 4.289,80 TL
DUL YETİM MAAŞI
En düşük maaşlar
Eski: 1.500 TL
Yeni. 2500 TL
Maaş oranı Eski Yeni
Yüzde 75 1.125 TL 1.412 + 463 = 1.875 TL
Yüzde 50 750 TL 941 + 309 = 1.250 TL
Yüzde 25 375 TL 471 + 154 = 625 TL
Enflasyon artışı: Yüzde 25.47
Toplam artış oranı: Yüzde 66,6
STAJYERE YENİ MAAŞ
Nasıl hesaplanıyor?
Net asgari ücret: 4253,40 TL
Stajyer maaşı: 4253,4 X % 30 = 1.276
Devlet katkısı ne kadar
20 ve fazla personel: 1.276,02 X 1/3 = 425,34 TL
20'den az personel: 1.276,02 X 2/3 = 850,68 TL
BES'TE YENİ DÖNEM
Devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıktı
45 yaşın üstündekiler de otomatik BES'e katılabilecek
İhtiyacı olan tasarrufun yüzde 50'sini çekebilecek
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