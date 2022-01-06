10 soruda kim ne kadar alacak? Asgari ücret belli oldu sıra emekli ve memur maaşlarında ek iyileştirmede

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA ÜCRETİ OLANA AGİ VAR MI?

İşçi, memur tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kaldı. Bu nedenle AGİ artık olmayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira 40 kuruş) yüzde 15'i kadar olacak. Aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak. Ayrıca damga vergisi istisnası da söz konusu.