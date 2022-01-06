10 soruda kim ne kadar alacak? Asgari ücret belli oldu sıra emekli ve memur maaşlarında ek iyileştirmede
Son dakika haberleri... Asgari ücretin belirlenmesinin ardından emekli ve memur zamları da belli oldu. Ek iyileştirmeler Meclis'te görüşülmeye başlandı. Peki, zamlı maaşlar milyonların cebine nasıl yansıyacak? Kim ne kadar alacak? Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte ayrıntılar...
Memur ve memur emeklilerinin zammı da ilave iyileştirmeyle yüzde 30.95'e ulaşıyor. Peki bu zamlar, iyileştirmeler, istisnalar maaşa nasıl yansıyacak?
Merak edilen soruların yanıtları şöyle:
MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 Ocak zammı, yüzde 7.5'e yükseltildi. Enflasyon farkıyla da toplam zam yüzde 30.95 oldu.
EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Memur emeklileri, memurlar gibi yüzde 30.95 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 25.47 zam var. Ayrıca ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 liraya yükseltildi.
2 BİN 500 TL'NİN ALTINDAKİLER NASIL HESAPLANACAK?
Bu düzenleme SSK ve Bağ- Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Önce maaşlara yüzde 25.47 zam yansıtılacak. Artış sonrası aylık (ek ödeme dahil) 2 bin 500 liranın altında ise, verilecek para 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Yüzde 25.47'lik zam yansıtıldığında 2 bin 500 lirayı aşan emekli aylıklarında ilave bir artış olmayacak.
DUL MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?
SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. 2 bin 500 liralık aylık alt sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak.
Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 zam (750 TL x % 25.47 = 941 TL) yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak.
YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zamdan yararlanacak. Yüzde 25 yetim aylığı 625 liradan az olamayacak. Aylık yüzde 25.47 artırılacak. Zamlı tutar 625 liradan az ise ödeme 625 liraya tamamlanacak.
ZAMLI AYLIKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK
Zamlar ve ek iyileştirmeler bu ay maaşlara yansıtılacak.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ LİRA OLDU
2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira 51 kuruş olan tavan, yüzde 30.95 artışla 10 bin 848 lira 56 kuruşa yükseldi.
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) ALACAK MI?
Asgari ücrete kadar olan kazançlar tümüyle vergi dışı bırakılacağı için, olmayan verginin AGİ yoluyla iadesine de gerek kalmayacak.
ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA ÜCRETİ OLANA AGİ VAR MI?
İşçi, memur tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kaldı. Bu nedenle AGİ artık olmayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira 40 kuruş) yüzde 15'i kadar olacak. Aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak. Ayrıca damga vergisi istisnası da söz konusu.
YÜZDE 66.6 ARTIŞI KİM ALACAK?
Ek ödeme dahil bin 500 lira alanın eline 2 bin 500 lira geçecek. Bu yüzde 66.6 artış anlamına geliyor. Bin 500 liraya önce yüzde 25.47 artış yansıtılacak. Çıkan bin 882 lira 5 kuruşluk yeni maaş, 617,95 lira Hazine desteğiyle 2 bin 500 liraya tamamlanacak.
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