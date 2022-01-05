Emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?
Emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oldu. En düşük emekli maaşının 2.500 liraya yükseltilmesinin ardından gözler emekli maaşı ödeme takvimine çevrildi. Zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak eden emekliler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? İşte haberin detayları...
Emekli maaş zammı ne zaman yatar? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan 2022 Ocak zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye ek zam açıklamasının ardından en düşük emekli maaşının 2.500 liraya yükseldiği öğrenildi. Şimdi ise gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN YATAR?
Milyonlarca emekli zamlı maaşların yatacağı tarihi araştırıyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme günleri:
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış 2.500 TL'ye yükseldi.
İşte ek ödeme dahil emekli maaşları:
Emekli Sandığı: 4.175,79
SSK (2000 öncesi): 3.292,63
SSK (2000 sonrası): 2.041,25 + 458,75 = 2.500
Bağ-Kur esnaf: 2.948,68
Bağ-Kur tarım: 2.343,16 + 156,84 = 2.500 TL
EMEKLİLERİN 2022 OCAK ZAMMI YÜZDE 25,47
Ücretlerdeki artışı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı oldu. Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş zammı ne zaman yatar? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur emekli zam farkları ne zaman ödenecek?
- Darya Kamil kimdir, kaç yaşında, nereli? 2022 Erkekler Kainat Güzeli Darya Kamil kim?
- Galatasaray Giresunspor maç biletleri ne kadar? GS Giresunspor bilet fiyatı kaç TL?
- Heterodoks nedir? Heterodoks ekonomi politikası ne demek? Heterodoks anlamı nedir?
- Yunus Gezer kimdir, öldü mü? Üniversite öğrencisi Yunus Gezer neden intihar etti? SON DAKİKA HABERLER
- Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? 2022 doğalgaz parası kaç lira? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
- EKPSS tercih kılavuzu 2022: Engelli kamu personeli tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Okullar kapanacak mı? 2022’de ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim iptal mi?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?
- KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
- Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!