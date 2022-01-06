İYİ Parti’de yeni küfür skandalı! Seçmene küfreden Ahmet Erhan Göçmez’e yakalama kararı

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Şahıs hakkında şikayette bulunduklarını anlatan Karadaş, "Tepkimiz ortaya koymak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir ziyarette bulunduk. Şahsın ikametinde olmadığı birkaç gündür gelmediğini dolayısıyla şu anda yakalanması için bir çalışma yürüttüklerini kendileri bizimle paylaştılar. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık. İfadelerimizi verdik. Herkes burada bir tepki ortaya koydu." şeklinde konuştu.