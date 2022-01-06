İYİ Parti’de yeni küfür skandalı! Seçmene küfreden Ahmet Erhan Göçmez'e yakalama kararı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına ettiği ağır küfürün ardından yeni bir küfür skandalı daha yaşandı. İYİ Parti Dilovası Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine ağza alınmayacak galiz küfürler savurdu. Göçmez için yakalama kararı çıkarıldı. AK Parti Dilovası İlçe Başkanvekili Fevzi Karadaş, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İYİ Partili Başkan AK Parti seçmenine galiz küfürler etti. Ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.
İYİ Parti Kocaeli Dilovası ilçesinde Demirciler Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.
Akaryakıt istasyonundan sigara aldığını ifade eden Göçmez, sigara zammından dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil bütün AK Partililere küfretti.
Bununla da yetinmeyen Göçmez'in pişkin şekilde "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi pes dedirtti. Ancak 1 saat geçmeden aldığı tepkilerden olacak ki sosyal medya hesabını gizledi.
AK Parti Dilovası İlçe Başkanlığı ve çok sayıda partili, küfür ve hakaret eden Göçmez hakkında suç duyurusunda bulundu. Göçmez hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AK Parti Dilovası İlçe Başkanvekili Fevzi Karadaş, A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karadaş, "Maalesef dün ilçemize bağlı bir mahallede İYİ Parti'nin mahalle başkanı olduğunu öğrendiğimiz bir şahsın sosyal medya hesabından tüm AK Parti camiasını AK Parti'ye oy verenden genel başkanına kadar herkese çok ağır galiz küfürlerle hakarette bulunmuştur." ifadelerini kullandı.
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Şahıs hakkında şikayette bulunduklarını anlatan Karadaş, "Tepkimiz ortaya koymak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir ziyarette bulunduk. Şahsın ikametinde olmadığı birkaç gündür gelmediğini dolayısıyla şu anda yakalanması için bir çalışma yürüttüklerini kendileri bizimle paylaştılar. Biz gerekli şikayetlerimizi yaptık. İfadelerimizi verdik. Herkes burada bir tepki ortaya koydu." şeklinde konuştu.
İYİ Partili Lütfü Türkkan'da geçtiğimiz kasım ayında şehit yakınına küfür etmiş kamuoyundan büyük tepki görmüştü.
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