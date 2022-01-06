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Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Stajyerler ne kadar kazanacak?

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 10:08
Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısından sonra açıklandı. Peki emekliler kaç para alacak? Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
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