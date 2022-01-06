06 Ocak 2022, Perşembe
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Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Dul yetim maaşı ne kadar oldu? Stajyerler ne kadar kazanacak?
Milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısından sonra açıklandı. Peki emekliler kaç para alacak? Emekli maaşları nasıl hesaplanacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.