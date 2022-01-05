Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Tarih açıklandı...

Memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranına göre memur ve emekli maaşlarında artış geldi. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Zam oranlarının belli olmasının ardından farkların ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte, memur ve emekli zam farkları ne zaman yatacak? Zam farkları ne zaman ödenecek?

Zamlı memur ve emekli maaşı ne zaman yatacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Son dakika bilgilere göre memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında zam aldı. Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşının 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncelleneceği bildirildi. Rakamların netleşmesinin ardından gündeme gelen memur emeklilerinin zamlı maaşlarını alacakları tarih de netleşti. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta yatırılacak.