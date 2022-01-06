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Haberler Galeri 2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

Emekli maaşları her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ve Temmuz ayı zamlarıyla birlikte; emeklilerin kazancında artış yaşanıyor. Enflasyona göre yapılan 2022 Ocak zammının ardından emekliler ne kadar maaş alacağını öğrenmek istiyor. Milyonlarca emeklinin en düşük maaşı 2.500 TL'ye eşitlendi. Ancak geçen yıl 2.000 TL üstü maaş alan emekliler bu yıl ne kadar kazanacağını öğrenmek istiyor. 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki; 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu? İşte 2022 yılı emekli zam hesabı ve maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 06.01.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 10:12
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2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

2022 emekli maaşları gündemde araştırılan konuların başında geliyor. 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak sorusu gündemde araştırılıyor. Emekliler yılda iki kez enflasyon oranına göre zam alıyor. Toplu sözleşmenin ardından belirlenen enflasyon artışıyla birlikte toplam zam oranı ortaya çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjdeyle de en düşük emekli maaşı 2.500 TL olacak. Bu müjdenin ardından geçen yıl 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? sorusu kafaları karıştırdı. 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

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2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu. SSK ve Bağ-Kur'lunun en düşük emekli maaşı 1500 lira yerine 2500 lira olarak güncellendi. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.

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2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?

4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" internet adresi üzerinden "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile maaşlarının ne kadar olduğunu sorgulayabiliyorlar.