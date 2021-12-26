CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde işçiler 63 gündür grevde! Emekçiler seslerini böyle duyurmaya çalıştı
GÜNDEM Sabah
Bakırköy Belediyesi’nin ‘Sıfır Zam’ dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası’na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde “Bakırköy’ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı” yazılı pankart astı. Pankart asan işçiler, gözaltına alındı.
Bakırköy Belediyesi'nin 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle 63 gündür grevde olan Belediye İş Sendikası'na üye işçiler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne 20 metre uzunluğunda, üzerinde "Bakırköy'ün Başkanı Bülent Kerimoğlu işçi emek düşmanı" yazılı pankart astı.
Pankart astıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 10 işçi ifade için Arnavutköy Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.
Sabahın erken saatlerinde Boğaz Köprüsü'ne giden işçiler, astıkları 20 metre pankarta aslında çok şey sığdırmak istediklerini ancak, 'işçi emek düşmanı' demenin bile yeterli olduğunu belirterek, haklarını alana kadar mücadelelerine ve eylemliliklerine devam edeceklerini söyledi.
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