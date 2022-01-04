İBB'de liyakat var mı? PKK bağlantılılar İBB'ye nasıl girdi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor? İşe alınan terörle iltisaklı 557 kişi kim? Halk ekmek kuyruklarının perde arkasında ne var? İBB'de neler oluyor? Vatandaş neden ekmek kuyruğunda bekletiliyor? Belediyede işe alımlar liyakata göre mi yapılıyor? DİYADER iddianamesinde neler var? Gündemin öne çıkan başlıklarını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun açıklamaları:
"İBB'de bir yönetim kuraklığı, problem çözme ve samimiyetsizlik problemleri yaşanıyor. İBB aldı ve manipülasyon üzerine kurulu bir belediyecilik yaşanıyor. Bunların hepsi halk tarafından görülmeye başlandı. CHP'nin her yerde konuştuğu 'şunu vereceğiz, bunu vereceğiz' söyleminin üstünde İBB CHP'nin görünen aynası haline geldi ve CHP'nin sözlerinin ve söylemlerinin gerçekten toplumda bir karşılığının olmayacağını ve her sözünde yalan olduğunu İBB laboratuvar olarak ortaya koyuyor.
CHP'nin İstanbul il başkan yardımcısı konuşma yaparken kadrolaşmayı anlatıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var bu konuda 'artık partizanlığı belediye sokmayacağım' diyor. CHP İl başkan yardımcısı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlıyor ve 'İBB'ye eleman alırken yüzde 35 CHP'den yüzde İYİ Parti'den yüzde 15 diğerlerinden (ittifak ortağı HDP)' diyor. İşte zaten bütün hikaye bu diğerlerinden başlıyor.
İsmini söylemekten çekindikleri hatta utandıkları bir koalisyon ortakları var. Biz bunu sık sık Meclis'te gündeme getirdik. Son günlerde yapılan tartışmayı öyle bir manipülasyon alanına çekmeye çalışıyorlar ki inanılmaz. Bir belediyenin terörle iltisaklı kişilerden istihdam yaptığı iddia ediliyor. Çıkıp İBB kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yapması gerekirken suçlu olduğunu soranı suçlu ilan ediyor.
İBB, Türkiye'nin en büyük kurumlarında biri dünyanın göz bebeği olan bir yer. Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı çıkıp bir inceleme yaptığını ve teröröl iltisaklı isimler olduğunu söylüyor. İBB çıkıp özür dileyeceği yerde savunma yaptı. Biz adli sicile başvurduk o zaman Adalet Bakanlığı'na soruşturma açın diye savunma geliştiriyor. Adli sicil belgesi personel için yeterli bir veri değil. Adli sicilde netice vardır, devlet burada 'arşiv taraması yap' diyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlanacağı üzere söz vermişti ve kimseyi işinden etmeyeceğini söylemişti. CHP'li İBB geldiği günden beri 13 bin 353 kişiyi işinden etmiş. Bunlar AK Parti ve MHP'ye yakın diyerek kendileriyle aynı siyasi kanaati paylaşmadıkları için işten atıldılar. Çalışan kişinin herhangi bir yakını CHP ile ilgili bir mesaj paylaştıysa bu da suç sebebi sayılıyor.
Siz burada terörle iltisaklı konusunda hiçbir araştırma yapmadan işçi alışıyorsunuz. Diyader ile ilgili iddianame ortada burada 3 kişi temmuz ayında 2021 yılında tutuklandı. Peki İBB o günden bugüne bunlarla ilgili ne yaptı? Şu ana kadar bizim bildiğimiz hiçbir işlem yapmadılar.
CHP'li İBB yönetimi, Türkiye'nin gözbebeği olan dünyada adının söz ettiren İHA ve SİHA'ların fikir babalığını yapan Türkiye'nin gençlerini yeni yüzyıla hazırlayan T3 vakfı ile ilişkisini kesip PKK ile iltisaklı DİYADER ile iş birliği yaptı. Burada çok net şekilde bir irade beyanı var. Burada eyleme dönüşmüş bir söz var.
Bu durum ortaya çıktıktan sonra İBB'de bir panik yaşandı. Ne cevap vereceklerini bilmedikleri için sağa sola sataşmaya ve algı yapmaya çalıştılar. Hangi İstanbullu evinde su sayacını okumaya gelen birisinin PKK ile iltisaklı olmasını ister? Hangi İstanbullu evinde doğalgaz sayacını okumaya gelen birisinin Çağlayan Adliyesi'nde savcımızı şehit eden DHKP-C terör örgütü ile iltisaklı olmasını ister? İşte bunların ortaya çıkması İBB'yi panikletti.
İstanbul'da yapılan araştırmalara göre memnuniyet ve siyasi tercihleri dip yapmış durumda. Demek ki CHP'lilerin bir çoğu denedik ama olmadı belki bir mahcubiyet belki pişmanlık hissi içerisinde olduklarını çevremizden söyleyebiliriz.
'Bizi engelliyorlar' diye bir şey söylüyorlar. Ben her Meclis'te hem CHP'lilere, hem destekçilerine hem de Ekrem İmamoğlu'nun gözlerine içine bakarak söylüyorum. 'Merkezi idare sizi bir kuruş paranızı kesti mi? Bugüne kadar İstanbul'un faydasına olan bir tane projeye hayır denildi mi?' işe bunları soruyorum ben her zaman bir tane bile proje söyleyemezler.
İBB Meclisi'ne AK Parti döneminde son 3 yılda 6 bin 504 dosya gelmiş CHP bin 871 tanesine 'hayır' demiş. CHP döneminde 3 yılda 4 bin 64 dosya gelmiş biz ise bunlardan sadece 90 tanesine 'hayır' demişiz. Yani CHP yüzde 29 biz yüzde 2 hayır demişiz. Bizim hayır dediklerimiz yeşil alanların imara açılması, LGBT dosyalarına hayır dedik.
Ekmekle ilgili bir fırıldak söz konusu. İstanbul'da İstanbul halkının ekmeğiyle oynuyorlar. Süreleri uzaması gereken büfelere evet dedik yeni açılacak büfelere evet dedik Biz 142 tane açılması için karar verdik daha 52 tane açmışlar. Bütün bakkallara dağıtılsın diye yetki verdik. Halk ekmeğin kendi sitesinde kapasite 1 milyon 800 bin gözüküyor nasıl oluyorsa ocak ayında bu 1 milyon 500 bine düşüyor.
Fırıldak yaparken yakalandılar. Ne oldu niye düştü? Halk ekmeği CHP'li İBB yönetiyor. Eğer ekmek için kuyruk oluyorsa bunun sorumlusu kim olabilir? Tabi ki CHP. Ya ekmeği vaktinde getirmiyorlar, ya organizasyonu yapamıyorsunuz ya da yeterli ekmeği üretemiyorsunuz?"
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