İBB’de liyakat var mı? PKK bağlantılılar İBB’ye nasıl girdi?

'Bizi engelliyorlar' diye bir şey söylüyorlar. Ben her Meclis'te hem CHP'lilere, hem destekçilerine hem de Ekrem İmamoğlu'nun gözlerine içine bakarak söylüyorum. 'Merkezi idare sizi bir kuruş paranızı kesti mi? Bugüne kadar İstanbul'un faydasına olan bir tane projeye hayır denildi mi?' işe bunları soruyorum ben her zaman bir tane bile proje söyleyemezler.