A Haber’de bomba açıklama: Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Gül

''MERAL HANIM KARŞI ÇIKIYOR''

Ama sadece Meral Hanım buna karşı çıkıyor. Yarın belli bir güç Meral Hanıma, 'O Cumhurbaşkanı olsun sembolik bir şey olacak, biz onun sözünü aldık sen de Başbakan olacaksın' derse razı olabilir.