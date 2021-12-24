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CHP'li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı! İşçiler ilçe başkanlığını işgal etti: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

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Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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CHP’li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı! İşçiler ilçe başkanlığını işgal etti: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İktidara geldiğimizde 5.500 TL maaş vereceğiz" vaatleri diğer yanda CHP'li belediyelerde greve giden işçiler... 'Bıçak kemiğe dayandı' diyen CHP'li Bakırköy Belediyesi çalışanları grevlerine devam ediyor. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal eden işçiler, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın" açıklamasında bulundu.

Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 personel, 61 gündür Bakırköy Belediye Binası önünde 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle yaptıkları greve devam ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin aksine çözümün bir parçası olmadığını dile getiren işçiler, önceki gün CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal etti. İşçiler, ilçe binasına gelen CHP il başkan yardımcıları ile görüştü. İl başkan yardımcılarının müzakere masası kurulacağını söylemesi üzerine yaklaşık 50 işçi ilçe binasından ayrıldı.

'SABRIMIZ KALMADI'
Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, "Bakırköy'de bıçak kemiğe dayandı" diyerek artık bir gün bekleyecek sabırlarının dahi olmadığını söyledi.

Doğan, "Kimse bizim sabrımızla oynamasın. Greve başladığımız ilk gün neredeysek, ne dediysek aynı noktadayız. Greve devam" ifadelerini kullandı.

'KERİMOĞLU'NA GÜVENMİYORUZ'
Zorlu hava şartlarında bekleyişlerini sürdüren işçiler, "İşçi, emekçi dostu olduğunu iddia eden CHP'nin bu şekilde davranması şaşkınlık yaratıyor. İşçiler artık ne Kerimoğlu'na ne de CHP Genel Merkezi'ne güveniyor.

Grevden, soğuktan ve hastalıktan çekinmiyoruz. Hakkımız olanın verilmesini bekliyoruz. Bizi görmezden gelen bir zihniyetle ve anlayışla mücadele ediyoruz" dedi. Öte yandan Bakırköylüler de grevdeki işçilere destek verdi.

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