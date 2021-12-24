CHP’li belediyelerde bıçak kemiğe dayandı! İşçiler ilçe başkanlığını işgal etti: Kimse bizim sabrımızla oynamasın

'KERİMOĞLU'NA GÜVENMİYORUZ'

Zorlu hava şartlarında bekleyişlerini sürdüren işçiler, "İşçi, emekçi dostu olduğunu iddia eden CHP'nin bu şekilde davranması şaşkınlık yaratıyor. İşçiler artık ne Kerimoğlu'na ne de CHP Genel Merkezi'ne güveniyor.