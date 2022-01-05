CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor?
CHP’li Özgür Özel Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı ve Türkiye’nin geleceğini emanet ettiği çocuklara milli ve manevi değerlerinin öğretilmesini Orta Çağ zihniyeti olarak nitelendirdi. “Helalleşme” diyerek yola çıkan CHP’nin genetik kodlarına döndüğü ifade edilirken Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlara sessiz kaldı. Peki İslam hazımsızlıklarının nedeni ne, ne amaçlıyorlar? Dinsiz toplum projesi mi? CHP neden dini değerleri hedef alıyor? Millet İttifakı'na talimatlar nereden? PKK'lı Duran Kalkan'ın açıklamalarına CHP-HDP neden sessiz? CHP-HDP-İYİ Parti'yi aynı ittifakta hangi güçler buluşturdu? CHP'nin ipi kimlerin elinde? CHP'nin yol haritası Beyaz Saray'dan mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Mücahit Durmuşoğlu değerlendirdi.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun açıklamaları:
"Bugün ve yarın Adana ile Osmaniye'nin işgalden kurtuluşunun 100. yılı. Buradan kutlamak istiyorum. Bizim için milli ve manevi değerlerimiz çok önemli. Osmaniye terörle mücadele noktasında şehitler verdi, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu devletin kurumlarını hedef haline getirdiler. Bunu partinin tüm kurumlarıyla beraber yapıyorlar. Tehditle ve baskınlarla devletim kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bu tarz işlerin devletimiz ve milletimiz için son derece sakıncalı. Devleti yıpratmanın hiç kimseye faydası yok. Türkiye'nin ana muhalefet sorunu var.
Bunlar geçmişleriyle yüzleşeceklerini ifade ediyorlar ama maalesef milletin değerlerini muhalif şekilde hareket ediyorlar. Bizler bu ülkede yaşayan herkesi kardeş olarak görüyoruz. CHP'nin geçmişten gelen ve genlerinde olan bir İslam düşmanlığı var.
(İBB'de terörist istihdamı) Türkiye'nin kamu kurumlarının nasıl yönetileceği idare hukukunda belirtilmiş. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünlere oynuyor. Mağdır edebiyatı çıkarmaya çalışıyor. Burada İBB Başkanı teftiş edilmiyor kurum teftiş ediliyor. Eğer İmamoğlu korkuyorsa kendinden şüphe duymuyorsa neden rahatsız oluyor, neden kamuoyunu böyle rahatsız ediyorlar?
Devlet ihtiyaç duyduğu zaman denetler, devletin görevidir bu. Siz kamu kurum ve kuruluşlarına güvenlik ve asayiş soruşturmasına muhalif bir takım kişileri almışsanız, örgüt elamanlarına istihdam yapmışsanız bunu devlet denetler ve hesabını sorar. Mevzuata aykırı bir durum yoksa korkmasına gerek yok.
Bunların ne devletle ne milletle barışık hareket etmiyorlar. Biz terörle amansız bir mücadele veriyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gidip Kandil' yerleyeksan edeceğim' dedi. Ancak TSK'nın yurt dışı görevleri için gündeme gelen tezkereye 'Hayır' diyor. Kandil'e kiminle gidip bombalayacaksın, kendileriyle çelişiyorlar.
Bunların ne projeleri var ne de başka bir şey. Kendi aralarında bir birliktelikleri yok. Çıkarmışlar İstanbul'a bir başkan adayı koymuşlar adamın İstanbul ile ilgisi yok. Bizim Kanal İstanbul gibi vizyon projelerini engellemeye çalışıyorlar. Millet devleti bunlara teslim etmez.
Milletin diniyle uğraşırsan, milletin geleceği ile ilgili vizyon ortaya koyamazsan, projen olmazsa millet niye size bu iradeyi ya da yönetimi teslim etsin. Bunları yan taraftan HDP yönetiyor. HDP olmadan koltuk değneği olmadan bunlar yol alamazlar. O kimi derse bunlar onu aday yapacaklar. Bunlar HDP'den izinsiz aday açıklayamazlar. HDP olmadan CHP'nin bir yere gelme şansı yok. Kendi adayını belirleyemeyen muhalfet nasıl ülkeyi yönetecek."
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