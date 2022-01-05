CHP ve HDP’nin 2023 planı ne? Millet İttifakı’nda stratejileri HDP mi belirliyor?

Milletin diniyle uğraşırsan, milletin geleceği ile ilgili vizyon ortaya koyamazsan, projen olmazsa millet niye size bu iradeyi ya da yönetimi teslim etsin. Bunları yan taraftan HDP yönetiyor. HDP olmadan koltuk değneği olmadan bunlar yol alamazlar. O kimi derse bunlar onu aday yapacaklar. Bunlar HDP'den izinsiz aday açıklayamazlar. HDP olmadan CHP'nin bir yere gelme şansı yok. Kendi adayını belirleyemeyen muhalfet nasıl ülkeyi yönetecek."

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